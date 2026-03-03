Zee Rajasthan
डूंगरपुर के भीलूड़ा में पत्थरों की होली! ढोल की थाप पर दो गुटों में जमकर बरसे पत्थर, 31 लोग घायल

Rajasthan News: डूंगरपुर के भीलूड़ा गांव में धुलंडी पर रंगों की जगह पत्थरों से होली खेली गई. ढोल की थाप पर दो गुटों ने एक-दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए. इस परंपरा में 31 लोग घायल हुए. घायलों का अस्पताल में इलाज हुआ. ग्रामीण इसे सालभर की खुशहाली से जोड़ते हैं.

डूंगरपुर के भीलूड़ा में पत्थरों की होली! ढोल की थाप पर दो गुटों में जमकर बरसे पत्थर, 31 लोग घायल

Dungarpur News: सांगवाडा(डूंगरपुर) होली को लेकर अनूठी परंपराओं की वजह से आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला प्रसिद्ध है. डूंगरपुर के भीलूड़ा गांव में आज धुलंडी के मौके पर शाम को रंग गुलाल नहीं पत्थरों की होली खेली गई. ढोल कुंडी की थाप पर होली की चीत्कार करते हुए दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए. पत्थरों की मार से 31 लोग घायल हो गए. किसी के हाथ तो किसी के पैर और सिर पर पत्थर लगे. घायलों का भीलूड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया.

बरसों से चली आ रही है परंपरा
आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में होली पर बरसों चली आ रही अनूठी परंपराएं आज भी निभाई जा रही है. भीलुड़ा में पत्थरों की होली (खूनी होली) को लेकर आज मंगलवार शाम को आसपास के कई गांवों के लोग भीलुडा के रघुनाथजी मंदिर के पास इकट्ठे हुए. ढोल कुंडी की थाप पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने गैर खेली. इसके बाद शुरू हुआ खूनी होली का खेल. रघुमाथजी मंदिर में दर्शनों के बाद गांव के लोग मंदिर के पास ही मैदान में पहुंचे. जहा गांवों के लोग दो गुटों में बंट गए.

होली का चीत्कार करते हुए पत्थर बरसाना हुए शुरू
होली की चीत्कार करते हुए दोनों ही गुटों ने देखते ही देखते एक दूसरे पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया. हाथों में पत्थर लेकर एक दूसरे पर फेंके, तो कई ने गोफन से पत्थर मारे. पत्थर एक दूसरे के गुट के लोगों को लगे. वही लोग पत्थरों से बचने का प्रयास भी करते रहे. पत्थरमार होली में कई लोगों के हाथ, पैर, सिर और शरीर पर कई जगह पत्थर लगे. जिससे चोटें आई और लहुलूहान हो गए. घायल लोगों को मोजूद दूसरे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया. एक एक कर घायलों की संख्या बढ़ती गई. देर शाम तक चले इस पत्थर मार होली में 31 लोग घायल हो गए. वही डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की टीम ने घायलों का इलाज किया. गांव के लोगों का कहना है की पत्थर मार होली की वजह से लोग घायल होते हैं. पत्थरों की चोंट से निकलने वाला खून जमीन पर गिरता है तो गांव में सालभर में कोई अनहोनी नही होती है. गांव में सालभर खुशहाली रहती है.

