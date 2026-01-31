काली बाई-नाना भाई खांट की मूर्तियां तोड़ने वाले 3 युवक गिरफ्तार, दिया चौंकाने वाला बयान!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की चौरासी थाना क्षेत्र में गेंजी घाटा में आदिवासी समाज के प्रेरणा स्त्रोत वीर बाला काली बाई ओर नाना भाई खांट की मूर्तियां तोड़ने वाले 3 आदिवासी युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों ने शराब पीने के बाद हथियारों से मूर्तिया तोड़ी थी. पुलिस अब तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि चौरासी थाना क्षेत्र में गेंजी घाटा में आदिवासी समाज के प्रेरणा स्त्रोत वीर बाला काली बाई ओर नाना भाई खांट की मूर्तियों को गुरुवार रात के समय असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी थी. इसके बाद आदिवासी परिवार ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की थी. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. मौके पर शराब की खाली बोतलें मिली थी.

पुलिस ने गेंजी घाटा के आसपास ओर रोड पर करीब 60 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. जिसके बाद आदतन बदमाशो को पकड़कर उनसे पूछताछ की. जिला विशेष टीम ओर साइबर सेल ने छानबीन करते हुए संदिग्ध आरोपी राहुल (20) पुत्र बाबूलाल रोत निवासी गैंजी घाटा, सुरेश (20) पुत्र रामा रोत निवासी गैंजी घाटा ओर गेहरीलाल (19) पुत्र छगन डामोर निवासी गैंजी घाटा को डिटेन किया. तीनों ने शराब पीने के बाद हथियारों से मूर्तिया तोड़ने की वारदात कबूल कर ली है. तीनो ही गैंजी घाटा के रहने वाले है और मूर्तियां तोड़ने के बाद भाग गए थे. पुलिस अब मामले में मूर्तियां तोड़ने वाले हथियार ओर घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे है.

पढ़ें डूंगरपुर की एक और खबर

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर पशुपालकों से किया संवाद

डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आज गोकुलपुरा गांव का दौरा किया. अपने दौरे के दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर लाभान्वित पशुपालकों से संवाद कर फीडबैक लिया.

राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु -गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊंट/ऊंटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का 'एक वर्ष' के लिये निःशुल्क बीमा किया जाता है. इसी योजना के धरातल पर योजना के क्रियान्वयन की हकीकत जानने के लिए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गोकुलपुरा गांव का दौरा किया. इस दौरान गांव में योजना से लाभांवित दो पशुपालकों से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर फीडबैक लिया. उन्होंने बीमित पशु ओर उसके टैग नंबर की जानकारी ली और इसके साथ ही पशुपालन विभाग के डॉक्टर डॉ विपिन बैरवा से मोबाइल एप से भी संबंधित पशुपालक का विवरण चेक किया.

