काली बाई-नाना भाई खांट की मूर्तियां तोड़ने वाले 3 युवक गिरफ्तार, दिया चौंकाने वाला बयान!

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में गेंजी घाटा में वीर बाला काली बाई और नाना भाई खांट की मूर्तियां तोड़ने के मामले में पुलिस ने तीन आदिवासी युवाओं को गिरफ्तार किया है. तीनों ने शराब पीने के बाद वारदात करना कबूल किया, पूछताछ जारी है.

Published: Jan 31, 2026, 07:57 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 07:57 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की चौरासी थाना क्षेत्र में गेंजी घाटा में आदिवासी समाज के प्रेरणा स्त्रोत वीर बाला काली बाई ओर नाना भाई खांट की मूर्तियां तोड़ने वाले 3 आदिवासी युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है. तीनों ने शराब पीने के बाद हथियारों से मूर्तिया तोड़ी थी. पुलिस अब तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि चौरासी थाना क्षेत्र में गेंजी घाटा में आदिवासी समाज के प्रेरणा स्त्रोत वीर बाला काली बाई ओर नाना भाई खांट की मूर्तियों को गुरुवार रात के समय असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी थी. इसके बाद आदिवासी परिवार ने घटना पर आक्रोश जताते हुए बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की थी. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. मौके पर शराब की खाली बोतलें मिली थी.

पुलिस ने गेंजी घाटा के आसपास ओर रोड पर करीब 60 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. जिसके बाद आदतन बदमाशो को पकड़कर उनसे पूछताछ की. जिला विशेष टीम ओर साइबर सेल ने छानबीन करते हुए संदिग्ध आरोपी राहुल (20) पुत्र बाबूलाल रोत निवासी गैंजी घाटा, सुरेश (20) पुत्र रामा रोत निवासी गैंजी घाटा ओर गेहरीलाल (19) पुत्र छगन डामोर निवासी गैंजी घाटा को डिटेन किया. तीनों ने शराब पीने के बाद हथियारों से मूर्तिया तोड़ने की वारदात कबूल कर ली है. तीनो ही गैंजी घाटा के रहने वाले है और मूर्तियां तोड़ने के बाद भाग गए थे. पुलिस अब मामले में मूर्तियां तोड़ने वाले हथियार ओर घटना में प्रयुक्त वाहन की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे है.

