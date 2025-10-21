राजस्थान-गुजरात बॉर्डर पर तस्करी का बड़ा खुलासा, पिकअप में छिपी 215 बोतल शराब बरामद

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सरथूना बॉर्डर पर अवैध शराब तस्करी पकड़ी. पिकअप के स्लाइडिंग चैंबर से 215 बोतल शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार. ऑपरेशन स्वच्छता के तहत तस्करों के जतन पर पानी फेर दिया है.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. धम्बोला थाना पुलिस ने राजस्थान-गुजरात सरथूना बोर्डर पर शराब से भरी पिकअप को जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस पिकअप से कुल 215 बोतल अवैध शराब बरामद हुई है.
क्या बोले धम्बोला थानाधिकारी?
धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन स्वच्छता चलाया गया है. इसी अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुजरात की ओर शराब की तस्करी हो रही है. सूचना पक्की पाकर पुलिस ने सरथूना बोर्डर पर नाकेबंदी की.
सघन चालाकी से पकड़ा गया तस्कर
नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को रोका गया, जो देखने में खाली लग रही थी. हालांकि पुलिस ने संदेह के आधार पर गाड़ी की सघन तलाशी ली. तलाशी में सामने आया कि पिकअप के पीछे तस्कर ने एक स्लाइडिंग चैंबर बनाया हुआ था. इसके अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी.
शराब की 215 बोतलें की गईं बरामद
पुलिस ने इस छिपे हुए स्थान से 215 बोतल शराब बरामद की और पिकअप को भी जब्त कर लिया. गिरफ्तार तस्कर भीलवाड़ा का निवासी है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कार्रवाई जारी है. थानाधिकारी रिजवान खान ने कहा कि जिले में अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस सतर्क है और किसी भी तस्करी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया कि इस तरह की गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
