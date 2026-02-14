Zee Rajasthan
1 करोड़ की चोरी का सनसनीखेज खुलासा! थार वाली 'लग्जरी' गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार

Rajasthan News: डूंगरपुर के धम्बोला में 1 करोड़ की चोरी का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया. दो आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग डिटेन. चोरी के सभी जेवर बरामद और वारदात में इस्तेमाल थार कार जब्त. आरोपी महंगी लाइफस्टाइल के लिए वारदात को अंजाम दे रहे थे.

Published: Feb 14, 2026, 08:31 PM IST | Updated: Feb 14, 2026, 08:31 PM IST

1 करोड़ की चोरी का सनसनीखेज खुलासा! थार वाली 'लग्जरी' गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने महज 48 घंटों में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1 करोड़ रुपए की सनसनीखेज चोरी का खुलासा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए करीब 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए हैं. साथ ही वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा थार कार भी जब्त की गई है.

थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि 12 फरवरी को धम्बोला निवासी प्रदीप पंड्या के घर यह वारदात हुई थी. परिवार शादी समारोह में शामिल होने बाहर गया हुआ था. इसी दौरान बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया. मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने अलमारियों के लॉक तोड़े और घर में रखे कीमती जेवरात व नकदी चुरा ली.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी. अलग-अलग टीमें गठित की गईं और एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. इलाके में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच के दौरान एक संदिग्ध नाबालिग की पहचान हुई, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

सख्ती से पूछताछ करने पर नाबालिग ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने झलाप निवासी अंकित पुत्र मगनलाल पाटीदार और सीमलवाड़ा निवासी प्रीत पुत्र प्रशांत देसाई को गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और महंगी जीवनशैली जीने की चाहत में उन्होंने इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे पहले भी किसी अन्य वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

