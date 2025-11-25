डूंगरपुर में बिना डिग्री ‘डॉक्टर’ चला रहा था दो मंजिला हॉस्पिटल! CMHO की टीम ने किया सील

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक सीएमएचओ डॉ नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गणेशपुर में अवैध रूप से चल रहे झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा. इस दौरान झोलाछाप मौके से फरार हो गया. टीम को क्लिनिक में एक मरीज भर्ती मिला वही बड़ी मात्रा में दवाएं मिली. टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है. वहीं इस मामले में छापे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ कर रहा था खिलवाड़

डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लाक सीएमएचओ डॉ नागेन्द्र सिंह ने बताया कि आसपुर ब्लाक के गणेश गांव में एक झोलाछाप के द्वारा बिना किसी डिग्री के क्लिनिक खोलकर लोगो के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की शिकायत मिली थी. जिस पर आज उनके नेतृत्व में सीएचसी रामगढ के डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉ कमला, डॉ सुनील कुमार, फार्मशिस्ट महेश कुमार, बीपीओ जफर अहमद की टीम ने गणेशपुर में पीके विश्वास नाम के झोलाछाप के क्लिनिक पर छापा मारा.

टीम को देखकर डॉक्टर हुआ फरार

इधर टीम को देखकर झोलाछाप पी के विश्वास फरार हो गया. क्लिनिक में एक मरीज को भर्ती था. वही क्लिनिक में भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाये, गर्भनिरोधक दवाए मिली. वही दो मंजिला क्लिनिक में चार बेड लगे हुए भी मिले. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया. वही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए झोलाछाप के क्लिनिक को सील कर दिया है. वही विभाग की ओर से मामले में जांच की जा रही है.

