Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में बिना डिग्री ‘डॉक्टर’ चला रहा था दो मंजिला हॉस्पिटल! CMHO की टीम ने किया सील

Rajasthan News: डूंगरपुर के आसपुर ब्लॉक में सीएमएचओ डॉ. नागेंद्र सिंह की टीम ने गणेशपुर में झोलाछाप पीके विश्वास के अवैध क्लिनिक पर छापा मारा. आरोपी मौके से फरार हो गया. एक मरीज भर्ती मिला और बड़ी मात्रा में दवाएं बरामद हुईं. क्लिनिक सील कर दिया गया है और जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 25, 2025, 06:17 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश की फिर से दस्तक! दो दिन के लिए अलर्ट जारी, कई शहरों में गिरेगी बूंदें

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!
7 Photos
rajasthan air pollution

इथियोपिया का ज्वालामुखी फटा… राख पहुंची भारत तक, राजस्थान के ऊपर मंडराया 15 KM ऊंचा गुबार!

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?
6 Photos
do you know

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का रोमांटिक महल, जो रात में किसी परीलोक से कम नहीं होता?

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल
5 Photos
jaisalmer news

दिल्ली से जैसलमेर के बीच शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें इसका टाइम टेबल

डूंगरपुर में बिना डिग्री ‘डॉक्टर’ चला रहा था दो मंजिला हॉस्पिटल! CMHO की टीम ने किया सील

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक सीएमएचओ डॉ नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गणेशपुर में अवैध रूप से चल रहे झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा. इस दौरान झोलाछाप मौके से फरार हो गया. टीम को क्लिनिक में एक मरीज भर्ती मिला वही बड़ी मात्रा में दवाएं मिली. टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया है. वहीं इस मामले में छापे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ कर रहा था खिलवाड़
डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लाक सीएमएचओ डॉ नागेन्द्र सिंह ने बताया कि आसपुर ब्लाक के गणेश गांव में एक झोलाछाप के द्वारा बिना किसी डिग्री के क्लिनिक खोलकर लोगो के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की शिकायत मिली थी. जिस पर आज उनके नेतृत्व में सीएचसी रामगढ के डॉक्टर जगदीश शर्मा, डॉ कमला, डॉ सुनील कुमार, फार्मशिस्ट महेश कुमार, बीपीओ जफर अहमद की टीम ने गणेशपुर में पीके विश्वास नाम के झोलाछाप के क्लिनिक पर छापा मारा.

टीम को देखकर डॉक्टर हुआ फरार
इधर टीम को देखकर झोलाछाप पी के विश्वास फरार हो गया. क्लिनिक में एक मरीज को भर्ती था. वही क्लिनिक में भारी मात्रा में अंग्रेजी दवाये, गर्भनिरोधक दवाए मिली. वही दो मंजिला क्लिनिक में चार बेड लगे हुए भी मिले. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया. वही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए झोलाछाप के क्लिनिक को सील कर दिया है. वही विभाग की ओर से मामले में जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news