दिशा बैठक में राजकुमार रोत ने सांसद मुन्नालाल रावत को बोला 'तू', BAP विधायक ने बाहर मिलने की दे दी धमकी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में दिशा को लेकर आज सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में हंगामा हो गया. उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ओर बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई. दोनों के बीच बातचीत तू तू मैं मै तक पहुंच गई और माहौल गर्मा गया. सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बचाना पड़ा. इसके बाद आसपुर से बीएपी विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना. इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनो से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया.

दिशा की बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे. इस पर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने एजेंडे के अनुसार दिशा की बैठक केंद्र सरकार की योजनों के मुद्दे रखने की बात कहने लगे. इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. सांसद राजकुमार रोत ने कहा, "बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहां क्षेत्र की हर उस समस्या पर चर्चा हो सकती है जो जनता से जुड़ी है."

बहस तब और बढ़ गई जब रोत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत केवल माहौल खराब करने आए हैं और वे डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते. विवाद यहीं नहीं थमा. मन्नालाल रावत ने जब खुद को ''धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि'' बताया, तो आसपुर विधायक उमेश डामोर भी इस बहस में कूद पड़े. विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच "तू-तू, मैं-मैं" शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल को "लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ कि धमकी" तक दे दी.

करीब 15 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण बैठक का माहौल पूरी तरह गरमा गया. इससे सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बचाव करना पड़ा. सदन में मौजूद अन्य सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया. बीच-बचाव के बाद ही बैठक की कार्यवाही दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकी.

