Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिशा बैठक में राजकुमार रोत ने सांसद मुन्नालाल रावत को बोला 'तू', BAP विधायक ने बाहर मिलने की दे दी धमकी

Rajasthan News: डूंगरपुर जिला परिषद की दिशा बैठक में भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई. बात "तू-तू, मैं-मैं" तक पहुंची, विधायक उमेश डामोर ने भी धमकी दी. सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव कर माहौल शांत कराया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 29, 2025, 03:40 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 03:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में 1 जनवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज, New Year पर बारिश की चेतावनी!

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद
7 Photos
Pan-Aadhar Card Update

48 घंटे बाद रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड, ये सुविधाएं हो जाएंगी बंद

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात
9 Photos
Rajasthan Government Project

2026 में राजस्थान की होगी बल्ले-बल्ले, लोगों की मिलेगी 8 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, शीतलहर और बरसात के डबल अटैक से लोगों की छूटेगी धूजणी!

दिशा बैठक में राजकुमार रोत ने सांसद मुन्नालाल रावत को बोला 'तू', BAP विधायक ने बाहर मिलने की दे दी धमकी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में दिशा को लेकर आज सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित बैठक में हंगामा हो गया. उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ओर बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस हुई. दोनों के बीच बातचीत तू तू मैं मै तक पहुंच गई और माहौल गर्मा गया. सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बचाना पड़ा. इसके बाद आसपुर से बीएपी विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल रावत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना. इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनो से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया.

दिशा की बैठक की शुरुआत में बीएपी सांसद राजकुमार रोत एजेंडे से हटकर राज्य सरकार के मुद्दे उठाने लगे. इस पर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने एजेंडे के अनुसार दिशा की बैठक केंद्र सरकार की योजनों के मुद्दे रखने की बात कहने लगे. इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. सांसद राजकुमार रोत ने कहा, "बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहां क्षेत्र की हर उस समस्या पर चर्चा हो सकती है जो जनता से जुड़ी है."

बहस तब और बढ़ गई जब रोत ने आरोप लगाया कि मन्नालाल रावत केवल माहौल खराब करने आए हैं और वे डूंगरपुर का विकास नहीं चाहते. विवाद यहीं नहीं थमा. मन्नालाल रावत ने जब खुद को ''धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि'' बताया, तो आसपुर विधायक उमेश डामोर भी इस बहस में कूद पड़े. विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच "तू-तू, मैं-मैं" शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्नालाल को "लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ कि धमकी" तक दे दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

करीब 15 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के कारण बैठक का माहौल पूरी तरह गरमा गया. इससे सुरक्षाकर्मियों को बीच में आकर बचाव करना पड़ा. सदन में मौजूद अन्य सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया. बीच-बचाव के बाद ही बैठक की कार्यवाही दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो सकी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news