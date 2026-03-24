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डूंगरपुर में रामनवमी की भव्य तैयारी शुरू, 3.5 किमी लंबी रंगोली और 50 फीट ऊंची झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

Rajasthan News: डूंगरपुर में 26 मार्च को निकलने वाली रामनवमी शोभायात्रा के लिए 3.5 किमी लंबी रंगोली बनाने का काम शुरू हो गया है.इस बार 50 फीट ऊंची शिवाजी महाराज और राम दरबार की झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी, जिन्हें पुणे के कलाकार तैयार कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 24, 2026, 12:34 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 12:34 PM IST

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डूंगरपुर में रामनवमी की भव्य तैयारी शुरू, 3.5 किमी लंबी रंगोली और 50 फीट ऊंची झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में रामनवमी पर 26 मार्च को भव्य शोभायात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है.हर साल की तरह इस बार भी शहर की सड़कों पर रंग बिरंगी रंगोलिया बनाने का काम शुरू हो चुका है.बादल महल शास्त्री कॉलोनी से लेकर पुराने शहर साढ़े 3 किमी की लंबी रंगोली बनेगा.वही शोभायात्रा में इस बार 50 फीट ऊंची जीवंत झाकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी.पूना के कलाकार इन झांकियों को तैयार करने में जुटे है.

रामोत्सव आयोजन समिति, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत विभिन्न हिन्दू संगठन रामनवमी की भव्य शोभायात्रा की तैयारियों में जुटे है. प्रकाश भट्ट, मुकेश श्रीमाल ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी पूरे शहर में शोभायात्रा के मार्ग की आकर्षक रंगोली बनाकर सजाया जाएगा.

सड़कों पर उकेरी जा रही 'विश्व रिकॉर्ड' वाली रंगोली

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सोमवार रात को गेपसागर की पाल से रंगोली बनाने का श्रीगणेश हुआ.बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं, पुरुष, युवा ओर बच्चे हाथों में ब्रश लेकर रंग बिरंगे कलर से रंगोली बनाने में जुट गए.कोई फुल तो कोई अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ सड़कोपर उकेर रहे है.इसके लिए करीब 1 लाख रुपए का रंग ओर अन्य सामग्री लगेगी.शहर के बादल महल से लेकर शास्त्री कॉलोनी रोड, पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा, गेपसागर की पाल, पुराना अस्पताल रोड ओर पुराने शहर में रंगोली सजाई जाएगी.करीब साढ़े 3 किमी लंबी रंगोली सजाई जा रही है.डूंगरपुर में 2023-24 में बनाई रंगोली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

50 फीट ऊंची जीवंत झांकियां

विश्व हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष प्रकाश भट्ट ने बताया की इस बार रामनवमी पर शोभायात्रा में गेपसागर की पाल पर 50 फीट की ऊंची शिवाजी महाराज, संत मावजी महाराज ओर राम दरबार की झांकिया भी सजाई जा रही है.ये झाकियां मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहेगी.इसके अलावा कई संगठनों की ओर से भी भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी झाकियां शामिल होगी.शहर में कई जगहों पर केसरिया झंडे लगाने शुरू कर दिए है.वही आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर होर्डिंग लगाए है.शोभायात्रा में कई बैंड, डीजे शामिल होंगे.रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत होगा.आतिशबाजी की जाएगी.शहर में कई समाज ओर संगठनों की ओर से 3 दर्जन से ज्यादा स्वागत द्वार लगाए जा रहे है.

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