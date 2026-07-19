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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन! वीबीजी रामजी योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

Rajasthan News: डूंगरपुर में केंद्र सरकार के दल ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 की समीक्षा की. जिले में 4.26 लाख जॉब कार्ड और 5.44 लाख सक्रिय श्रमिक दर्ज हैं. बैठक में रोजगार बढ़ाने, कुल्हड़ स्टॉल और ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 19, 2026, 03:39 PM|Updated: Jul 19, 2026, 03:39 PM
केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन! वीबीजी रामजी योजना की समीक्षा, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
Image Credit: डूंगरपुर में वीबीजी रामजी योजना की समीक्षा बैठक हुई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने रविवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम (वीबीजी रामजी), 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन, मार्गदर्शन, निगरानी एवं कार्यान्वयन सहायता को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में जिला कलक्टर देशलदान सहित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया.

बैठक में दिए गए जरूरी दिशा-निर्देश
बैठक में केंद्रीय दल के सदस्य एवं डिप्टी सेक्रेटरी प्रभात कुमार, अंडर सेक्रेटरी घनश्याम मीणा तथा जयपुर से आए अधिशासी अभियंता संजय खंडेलवाल ने मिशन के तहत जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

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जिले की उपलब्धियों की दी जानकारी
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हनुमान सिंह राठौड़ ने जिले की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 4.26 लाख जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा 8.24 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 5.44 लाख सक्रिय श्रमिक हैं.

अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया बोले
अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया ने कहा कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है. इसके तहत अब रोजगार के साथ-साथ विकासोन्मुखी कई नए प्रकार के कार्य भी कराए जा सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

बैठक में क्या बोले सीईओ हनुमान सिंह राठौड़?
बैठक के दौरान सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि लघु उद्योग भारती के सहयोग से रेलवे स्टेशन पर मिट्टी के कुल्हड़ों की स्टॉल स्थापित करने की योजना है, जिससे स्थानीय कुम्हारों और ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत पंड्या ने बताया कि योजना के तहत स्कूल मैदानों के समतलीकरण, चारदीवारी निर्माण सहित विभिन्न आधारभूत विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं. जलदाय विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों ने भी अपने विभागों से जुड़े प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी.

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रकाश चंद्र रैगर, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, एसीईओ बाबूलाल, अधिशासी अभियंता महेश ओझा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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