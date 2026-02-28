डूंगरपुर को मिली बड़ी सौगात, 774 युवाओं को नौकरी, किसानों के लिए 148 करोड़ की सिंचाई योजना

Mukhyamantri Rojgar Utsav Dungarpur: डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के विजयाराजे सिन्ध्या ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह का आयोजन किया गया. इसमें 774 युवाओं को विभिन्न विभागो में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. वही महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन की भी शुरुआत की है.इधर अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले के किसानो को 148.40 करोड़ रुपये की सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया.

रोजगार उत्सव, 774 युवाओं के खिले चेहरे

डूंगरपुर शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित समारोह में भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ, महामंत्री पंकज जैन, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एडीएम दिनेशचंद्र धाकड़, सीईओ हनुमान प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारी ओर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित जनप्रतिनिधियो ने डूंगरपुर जिले में 774 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे.

महिलाओं के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत

बता दें कि इधर अजमेर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम का भी जिला स्तर पर लाइव प्रसारण किया गया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में पहली बार महिलाओं ओर बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की. इस दौरान शुरुआत में जिला स्तर पर बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी.

किसानों को 148.40 करोड़ का 'सोलर' तोहफा

वहीं इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को कई हजार करोड़ के विकास कार्यो की सौगात दी. जिसमे डूंगरपुर जिले के किसानो को भी 148.40 करोड़ रुपये की सागवाड़ा में वगेरी, हनुमान वाला, गोदापला और भुवासा एनीकट पर ''सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास किया. वहीं इस योजना से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों की 2,500 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी और भूजल स्तर में वृद्धि होगी. पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

