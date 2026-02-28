Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर को मिली बड़ी सौगात, 774 युवाओं को नौकरी, किसानों के लिए 148 करोड़ की सिंचाई योजना

Rajasthan News: डूंगरपुर में 774 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे गए. साथ ही पीएम मोदी ने जिले के लिए 148.40 करोड़ की सोलर सिंचाई योजना और HPV वैक्सीन अभियान की शुरुआत कर किसानों व महिलाओं को बड़ी राहत दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Feb 28, 2026, 04:14 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 04:15 PM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो सरकारी स्कीम, जिससे हो सकता है 0 बिजली का बिल!
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान की वो सरकारी स्कीम, जिससे हो सकता है 0 बिजली का बिल!

होली के दिन मेहमानों और दोस्तों के खिलाएं घर पर बने ये राजस्थानी व्यंजन, रंगों के साथ लगेगा स्वाद का धमाका!
7 Photos
HOLI 2026

होली के दिन मेहमानों और दोस्तों के खिलाएं घर पर बने ये राजस्थानी व्यंजन, रंगों के साथ लगेगा स्वाद का धमाका!

उदयपुर में सोए हुए किसान पर पैंथर ने किया हमला, घसीटते हुए ले गया जंगल
7 Photos
Udaipur news

उदयपुर में सोए हुए किसान पर पैंथर ने किया हमला, घसीटते हुए ले गया जंगल

होली पर घर जाने की टेंशन खत्म! उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा 273 स्पेशल ट्रिप, 53 ट्रेनों में जुड़ेंगे एक्स्ट्रा डिब्बे
7 Photos
Holi Special Trains

होली पर घर जाने की टेंशन खत्म! उत्तर पश्चिम रेलवे चलाएगा 273 स्पेशल ट्रिप, 53 ट्रेनों में जुड़ेंगे एक्स्ट्रा डिब्बे

डूंगरपुर को मिली बड़ी सौगात, 774 युवाओं को नौकरी, किसानों के लिए 148 करोड़ की सिंचाई योजना

Mukhyamantri Rojgar Utsav Dungarpur: डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के विजयाराजे सिन्ध्या ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव समारोह का आयोजन किया गया. इसमें 774 युवाओं को विभिन्न विभागो में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. वही महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीन की भी शुरुआत की है.इधर अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले के किसानो को 148.40 करोड़ रुपये की सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास भी किया.

रोजगार उत्सव, 774 युवाओं के खिले चेहरे

डूंगरपुर शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित समारोह में भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, निवर्तमान सभापति अमृत कलासुआ, महामंत्री पंकज जैन, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एडीएम दिनेशचंद्र धाकड़, सीईओ हनुमान प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारी ओर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह सहित जनप्रतिनिधियो ने डूंगरपुर जिले में 774 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर युवाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिलाओं के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत

बता दें कि इधर अजमेर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम का भी जिला स्तर पर लाइव प्रसारण किया गया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश में पहली बार महिलाओं ओर बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की. इस दौरान शुरुआत में जिला स्तर पर बालिकाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी.

किसानों को 148.40 करोड़ का 'सोलर' तोहफा

वहीं इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को कई हजार करोड़ के विकास कार्यो की सौगात दी. जिसमे डूंगरपुर जिले के किसानो को भी 148.40 करोड़ रुपये की सागवाड़ा में वगेरी, हनुमान वाला, गोदापला और भुवासा एनीकट पर ''सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का शिलान्यास किया. वहीं इस योजना से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों की 2,500 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी और भूजल स्तर में वृद्धि होगी. पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news