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निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, चार घायल

Rajasthan News: डूंगरपुर के गोल गांव में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से शेरपुर निवासी लक्ष्मण मीणा की मौत हो गई, जबकि चार मजदूर घायल. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने शव मोर्चरी में रखकर जांच शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 01, 2026, 06:22 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 06:22 PM IST

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निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, चार घायल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के गोल गांव में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया. जिले के ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन हादसे की जानकारी पाते ही मौके पर पहुंचे. जानकारी के अनुसार, गोल गांव निवासी जीतू मेहता के घर के निर्माणाधीन मकान की छत भरते समय अचानक पूरा ढांचा धराशायी हो गया. हादसे में छत के मलबे के नीचे दबने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को तुरंत आसपुर अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को डूंगरपुर रेफर किया गया, जबकि बाकी तीन मजदूरों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. मृतक का नाम लक्ष्मण मीणा (शेरपुर निवासी) बताया गया है, जबकि घायलों में सुरजमल (सडा), कंकू (दोलपुरा), कालु (सडा) और दिनेश (सडा) शामिल हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और चीख-पुकार सुनकर मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की. ग्रामीणों की मदद से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसमें मृतक के परिजन और गांववाले शामिल थे.

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आसपुर थाना पुलिस भी घटना की सूचना पाते ही अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाने के लिए स्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया. प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसा छत की भराई के दौरान संरचनात्मक कमजोरी के कारण हुआ, लेकिन पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण सामग्री और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया या नहीं.

स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. हादसे में मृतक के परिवार को न्याय दिलाने और घायलों को उचित इलाज सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है.

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