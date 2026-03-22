सागवाड़ा के खड़गदा क्षेत्रपाल मंदिर में कांग्रेस का होली मिलन, पंचायत चुनाव के लिए फूंका चुनावी बिगुल

Sagwara Congress Holi Milan: डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध खड़गदा क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह महज एक उत्सव नहीं, बल्कि आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए 'शक्ति प्रदर्शन' का केंद्र बन गया. इस भव्य आयोजन के जरिए कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और एकजुटता की हुंकार भरी.

एकजुटता का मंत्र

समारोह में एआईसीसी सदस्य दिनेश खोड़निया, पूर्व मंत्री असरार अहमद, पूर्व पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया और कैलाश रोत सहित क्षेत्र के प्रमुख नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. बता दें कि वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि आने वाले चुनावों में जीत का एकमात्र रास्ता संगठन की मजबूती और आपसी समन्वय है. वहीं वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने आपसी मतभेदों को किनारे रखकर केवल पार्टी हित में काम करें.

भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार

होली मिलन के मंच से कांग्रेसी नेताओं ने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की. नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं क्योंकि पंचायतों को विकास मद में पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा है. सरकार आमजन की बुनियादी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी आक्रोश है.

चुनावी बिगुल

दिनेश खोड़निया और अन्य नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अभी से क्षेत्र में सक्रिय होने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर सरकार की विफलताओं को उजागर करें और जनता को कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों से जोड़ें.

'हमने आज क्षेत्रपाल बाबा के चरणों में मत्था टेककर संकल्प लिया है कि हम एकजुट होकर पंचायत चुनाव लड़ेंगे. वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जनता परेशान है और आने वाले चुनावों में उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा.'-दिनेश खोड़निया (सदस्य, एआईसीसी)

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