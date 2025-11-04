Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान की वो परंपरा, जहां मरने के बाद दीपक जलाकर ले जाई जाती है आत्मा!

Rajasthan News: डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज आज भी मौत के बाद आत्मा ले जाने की परंपरा निभा रहा है. मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में दो परिवार अपने परिजनों की आत्मा लेने पहुंचे. पूजा-अर्चना कर दीपक जलाया और ढोल-धमाके के साथ घर रवाना हुए. इस परंपरा को अंधविश्वास से जोड़ा जाता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 04, 2025, 03:50 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 03:50 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में Royal Vacation का मज़ा लेना चाहते हैं? तो ये हैं राजस्थान की 5 Dream Destinations
11 Photos
Rajasthan Places To Visit

सर्दियों में Royal Vacation का मज़ा लेना चाहते हैं? तो ये हैं राजस्थान की 5 Dream Destinations

सर्दियों में बनाएं ये राजस्थानी फेमस सब्जी, स्वाद के साथ बनेगी सेहत!
7 Photos
Rajasthan famous dish

सर्दियों में बनाएं ये राजस्थानी फेमस सब्जी, स्वाद के साथ बनेगी सेहत!

शादी की शॉपिंग करने के लिए बेस्ट हैं जयपुर के ये बाजार, चांदनी चौक को देते हैं मात!
7 Photos
jaipur news

शादी की शॉपिंग करने के लिए बेस्ट हैं जयपुर के ये बाजार, चांदनी चौक को देते हैं मात!

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को वो खौफनाक रास्ता, जहां मंडराते हैं भूत-प्रेत!

राजस्थान की वो परंपरा, जहां मरने के बाद दीपक जलाकर ले जाई जाती है आत्मा!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आदिवासी समाज में मौत के बाद आत्मा ले जाने की अनूठी परंपरा है. हालांकि यह परंपरा अंधविश्वास से जुड़ी है. लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम हैं. ऐसा ही नजारा मंगलवार को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखने को मिला. जहां दो अलग-अलग परिवार अपने परिजनों की मौत के बाद उनकी आत्मा लेने पहुंचे. अस्पताल में पूजा-अर्चना कर दोनों की आत्मा को बुलावा दिया गया. आत्मा के आने का प्रतिकात्मक दीपक जलाकर ढोल-धमाके के साथ घर के लिए रवाना हो गए.

आदिवासी परंपराओं का डूंगरपुर में होता है निर्वहन
प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में अनेक आदिवासी परम्पराओं का निर्वहन किया जाता है. उसी में से एक मौत के बाद आत्मा ले जाने की परम्परा है. गलियाकोट तहसील के महुआवाडा निवासी मणिलाल ताबियाड ने बताया कि उसके 27 वर्षीय बेटे रामलाल का लीवर ख़राब हो गया था. करीब एक साल पहले उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. आत्मा की शांति के लिए आदिवासी परंपरा के अनुसार उसे घर ले जाकर पूजा-अर्चना करना जरूरी था. महुआवाडा से मृतक के पिता, भाई सहित परिवार के अन्य लोग आज जिला अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने पहले पूजा की थाल सजाई, जिसमें फूल-माला, कुमकुम, दीपक लेकर परिवार के लोग वार्ड तक गए, जहां रामलाल की मौत हुई थी. वार्ड में पूजा करने के बाद प्रतिकात्मक दीपक जलाकर उसकी आत्मा को जलते हुए दीपक के रूप में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए.

दीपक के रूप में आत्मा को घर लाकर करते हैं सेवा
मृतक के परिजनों ने बताया कि आदिवासी समाज में मान्यता है कि आत्मा को लेकर घर से पूजा-अर्चना करने से उसकी आत्मा भटकती नहीं है. आत्मा की पूजा से घर-परिवार में भी खुशहाली रहती हैं और किसी तरह का संकट नहीं आता है. जीवालाल ने बताया कि आदिवासी समाज में आत्मा ले जाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. इसमें व्यक्ति की जिस जगह पर मौत हुई है वहा परिवार के लोग एक साथ जाते है और फिर पूजा अर्चना कर ढोल-धमाके के साथ आत्मा को लेकर आते है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोगों की भी है मान्यता
देखने व सुनने में आपको ये जरुर अटपटा लगे लेकिन वैज्ञानिक व डिजिटल युग में इसे अंधविश्वास ही कहा जायेगा, लेकिन आदिवासी समाज इस परंपरा को आज भी निभा रहा है और इसमें उनकी मान्यता भी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news