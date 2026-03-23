Dungarpur News: पदोन्नति अटकी तो काम ठप! VDO संघ की चेतावनी, 8 अप्रैल को जयपुर कूच की चेतावनी

Dungarpur VDO protest: राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) अपनी लंबित मांगों, विशेषकर पदोन्नति को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. सोमवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. आंदोलनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

पदोन्नति नहीं तो काम नहीं

संघ के जिलाध्यक्ष राहुल रोत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं. उनके संबोधन के मुख्य बिंदु रहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' के कारण 8 मई 2025 को पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित की गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हुई है. कई विकास अधिकारी पिछले 27 से 29 साल से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं. 20 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद एक दिन पहले ग्राम सभा आयोजित करने के तुगलकी फरमान का संघ ने कड़ा विरोध और बहिष्कार किया है.

अल्टीमेटम, 30 मार्च तक का समय

ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को स्पष्ट समय सीमा दी है. यदि 30 मार्च तक पदोन्नति और अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा. आगामी 8 अप्रैल को प्रदेशभर के ग्राम विकास अधिकारी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे और मुख्यमंत्री आवास (CM House) का घेराव करेंगे.

आंदोलन की हुंकार

प्रदर्शन के दौरान वीडीओ ने 'पदोन्नति नहीं तो काम नहीं' के नारे लगाते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनका वाजिब हक नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे. जिले भर से आए सैकड़ों अधिकारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया.



'सरकार हमारी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है. 29 साल से साथी एक ही पद पर डटे हैं. अगर 30 मार्च तक समाधान नहीं हुआ, तो 8 अप्रैल को पूरा राजस्थान जयपुर की सड़कों पर होगा.'- राहुल रोत (अध्यक्ष, जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ)

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