Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Dungarpur News: पदोन्नति अटकी तो काम ठप! VDO संघ की चेतावनी, 8 अप्रैल को जयपुर कूच की चेतावनी

Rajasthan News: डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. संघ ने 30 मार्च तक मांगें न माने जाने पर 8 अप्रैल को जयपुर में सीएम हाउस घेराव और महापड़ाव की चेतावनी दी है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 23, 2026, 03:30 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 03:30 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलेगी तस्वीर, कोटा बन सकता है पर्यटन का बड़ा हब!
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलेगी तस्वीर, कोटा बन सकता है पर्यटन का बड़ा हब!

राजस्थान में रहेगा बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में रहेगा बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ का असर, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी

Rajasthan Silver Price: बेसहारा होकर गिरे चांदी के रेट, राजस्थान में इस भाव पर बिकेगी एक किलो सिल्वर
7 Photos
SILVER

Rajasthan Silver Price: बेसहारा होकर गिरे चांदी के रेट, राजस्थान में इस भाव पर बिकेगी एक किलो सिल्वर

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मिजाज, जैसलमेर में पारा 8°C गिरा, जयपुर-अलवर में ओलावृष्टि का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मिजाज, जैसलमेर में पारा 8°C गिरा, जयपुर-अलवर में ओलावृष्टि का अलर्ट

Dungarpur News: पदोन्नति अटकी तो काम ठप! VDO संघ की चेतावनी, 8 अप्रैल को जयपुर कूच की चेतावनी

Dungarpur VDO protest: राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) अपनी लंबित मांगों, विशेषकर पदोन्नति को लेकर अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. सोमवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया. आंदोलनकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

पदोन्नति नहीं तो काम नहीं
संघ के जिलाध्यक्ष राहुल रोत ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं. उनके संबोधन के मुख्य बिंदु रहे. 'ऑपरेशन सिंदूर' के कारण 8 मई 2025 को पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित की गई थी, जो अब तक बहाल नहीं हुई है. कई विकास अधिकारी पिछले 27 से 29 साल से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं. 20 मार्च को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद एक दिन पहले ग्राम सभा आयोजित करने के तुगलकी फरमान का संघ ने कड़ा विरोध और बहिष्कार किया है.

अल्टीमेटम, 30 मार्च तक का समय
ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को स्पष्ट समय सीमा दी है. यदि 30 मार्च तक पदोन्नति और अन्य मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाया जाएगा. आगामी 8 अप्रैल को प्रदेशभर के ग्राम विकास अधिकारी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे और मुख्यमंत्री आवास (CM House) का घेराव करेंगे.

आंदोलन की हुंकार
प्रदर्शन के दौरान वीडीओ ने 'पदोन्नति नहीं तो काम नहीं' के नारे लगाते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनका वाजिब हक नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे. जिले भर से आए सैकड़ों अधिकारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया.


'सरकार हमारी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है. 29 साल से साथी एक ही पद पर डटे हैं. अगर 30 मार्च तक समाधान नहीं हुआ, तो 8 अप्रैल को पूरा राजस्थान जयपुर की सड़कों पर होगा.'- राहुल रोत (अध्यक्ष, जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ)

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news