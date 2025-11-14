काला शर्ट पहन सड़क पर उतरे VDO, भीलवाड़ा–केकड़ी की दो मौतों ने हिला दिया राजस्थान!

Rajasthan News: डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने भीलवाड़ा और केकड़ी में दो VDO की आत्महत्या के मामलों पर काली शर्ट पहनकर विरोध जताया. नेहरू पार्क में श्रद्धांजलि के बाद रैली निकालकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा. निष्पक्ष जांच, कार्यदबाव खत्म करने और 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई.
Trending Photos
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने भीलवाडा और केकडी में वीडीओ की ओर से कार्य दबाव के लिए आत्महत्या करने के मामले में आज जिला मुख्यालय पर काला शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया. नेहरु पार्क में दोनों मृत वीडीओ को श्रद्धांजली देने के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली वही एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौपा गया. ज्ञापन में दोनो मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, अत्याधिक कार्य दबाव को खत्म करने और पीडित परिवार को 30 दिन में अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई है.
जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ नेहरु गार्डन में हुआ एकत्रित
डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ नेहरु गार्डन में एकत्रित हुआ. जहां पर श्रद्धांजली सभा रखी गई जिसमे भीलवाड़ा व केकड़ी में मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या करने वालो दो वीडीओ को श्रद्धांजली दी गई. वही इस दौरान सभी ग्राम विकास अधिकारिओ ने काली शर्ट पहनकर अपना विरोध जताया. इसके बाद सभी ग्राम विकास अधिकारियो ने रैली निकाली. रैली शहर के विभिन्न मार्गो से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची.
दोषी अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई FIR दर्ज
इस मौके पर जिलाध्यक्ष राहुल रोत ने बताया कि भीलवाडा के शाहपुरा में वीडिओ शंकरलाल मीना और केकडी में प्रवीण कुमार कुमावत पर उच्चाधिकारियों ने मानसिक दबाव, प्रताडना दी. जिससे उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया. अभी तक दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नही हुई है. उन्होंने दोनो प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने, 30 दिन के अंदर अनुकंपा नियुक्ति देने, कार्य व्यवस्था के नाम पर अतिरिक्त कार्यभार देने और स्थानांतरण पर रोक लगाने, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मासिक बैठक आयोजित कर ऐसे अधिकारियों को पाबंद करने की मांग रखी. जिला ग्राम विकास अधिकारी संघ ने एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौपा है और मांगो को पूरा करने की मांग की है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!