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निकाय चुनाव से पहले डूंगरपुर में भाजपा को झटका, निवर्तमान पार्षद व समर्थकों ने थामा कांग्रेस का दामन

Dungarpur Nikay Chunav: डूंगरपुर में नगर परिषद चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा सियासी झटका लगा है. वार्ड नंबर 2 से भाजपा के निवर्तमान पार्षद डायालाल पाटीदार समेत उनके समर्थकों ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा ने चुनावी कार्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 29, 2026, 07:46 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 07:46 PM IST
निकाय चुनाव से पहले डूंगरपुर में भाजपा को झटका, निवर्तमान पार्षद व समर्थकों ने थामा कांग्रेस का दामन
Image Credit: Dungarpur Nikay Chunav

Dungarpur Nikay Chunav: डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. डूंगरपुर शहर के वार्ड 2 से भाजपा के निवर्तमान पार्षद डायालाल पाटीदार व उनके समर्थकों ने भाजपा से नाराज होकर आज कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई. वर्षों से भाजपा के प्रति निष्ठा रखने वाले इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और स्थानीय उपेक्षा से नाराज होकर यह फैसला लिया है.

पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पार्टी पर तीखा हमला

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कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा पार्टी पर तीखे हमले किए. भाजपा से निवर्तमान पार्षद डायालाल पाटीदार ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बताया कि वे और उनके समाज के लोग पिछले 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे और पार्टी को वोट देते आए थे. इसके बावजूद कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

स्थानीय स्तर पर वार्ड और क्षेत्र में पानी, बिजली, नाली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का कोई काम पूरा नहीं कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में मनमाने ढंग से बाहर से ''पैराशूट उम्मीदवार'' लाकर जबरन थोपे जा रहे हैं. विचारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है.

इधर इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक डूंगरपुर गणेश घोगरा ने कहा कि भाजपा धरातल पर काम करने के बजाय केवल झूठे वादे करती है और धर्म व जाति के नाम पर बांटने का काम करती है, जिससे अब जनता का विश्वास उठ चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही क्षेत्र और देश का वास्तविक विकास कर सकती है. इसी जनसमर्थन के बल पर आगामी नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी.


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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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