/निकाय चुनाव से पहले डूंगरपुर में भाजपा को झटका, निवर्तमान पार्षद व समर्थकों ने थामा कांग्रेस का दामन

Dungarpur Nikay Chunav: डूंगरपुर नगरपरिषद चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है. डूंगरपुर शहर के वार्ड 2 से भाजपा के निवर्तमान पार्षद डायालाल पाटीदार व उनके समर्थकों ने भाजपा से नाराज होकर आज कांग्रेस का दामन थाम लिया. कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक गणेश घोगरा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई. वर्षों से भाजपा के प्रति निष्ठा रखने वाले इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों और स्थानीय उपेक्षा से नाराज होकर यह फैसला लिया है.

पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का पार्टी पर तीखा हमला

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कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा पार्टी पर तीखे हमले किए. भाजपा से निवर्तमान पार्षद डायालाल पाटीदार ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बताया कि वे और उनके समाज के लोग पिछले 35 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे और पार्टी को वोट देते आए थे. इसके बावजूद कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

स्थानीय स्तर पर वार्ड और क्षेत्र में पानी, बिजली, नाली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का कोई काम पूरा नहीं कराया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में मनमाने ढंग से बाहर से ''पैराशूट उम्मीदवार'' लाकर जबरन थोपे जा रहे हैं. विचारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है.

इधर इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष व विधायक डूंगरपुर गणेश घोगरा ने कहा कि भाजपा धरातल पर काम करने के बजाय केवल झूठे वादे करती है और धर्म व जाति के नाम पर बांटने का काम करती है, जिससे अब जनता का विश्वास उठ चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही क्षेत्र और देश का वास्तविक विकास कर सकती है. इसी जनसमर्थन के बल पर आगामी नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी.