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डूंगरपुर निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी खुलते ही घमासान, BJP ने बताया गलत, कोर्ट जाने की चेतावनी

Rajasthan News: डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निकाय चुनाव से पहले वार्ड आरक्षण की लॉटरी हो गई है. डूंगरपुर के 40 में 16 और सागवाड़ा के 35 में 17 वार्ड आरक्षित हुए. भाजपा ने आरक्षण पर सवाल उठाकर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 17, 2026, 03:59 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 03:59 PM IST
डूंगरपुर निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी खुलते ही घमासान, BJP ने बताया गलत, कोर्ट जाने की चेतावनी
Image Credit: डूंगरपुर नगर परिषद और सागवाड़ा नगर पालिका में निकाय चुनाव से पहले वार्ड आरक्षण की लॉटरी हुई.

Dungarpur News: डूंगरपुर नगर परिषद में सभापति का पद सामान्य ओपन ओर सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष ओबीसी महिला रिजर्व होने के बाद अब वार्डो की लॉटरी खुल गई है. डूंगरपुर नगर परिषद में 40 वार्ड है, जिसमें से 16 वार्ड एसटी, एससी ओर ओबीसी के लिए रिजर्व घोषित है. जबकि सागवाड़ा नगर पालिका में 35 से से 17 वार्ड रिजर्व घोषित किए. वार्डो की लॉटरी खुलने के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदलेंगे. वही चुनावी चौसर भी शुरू हो गई है. इधर लॉटरी प्रक्रिया के बाद भाजपा नेताओं ने डूंगरपुर नगरपरिषद के वार्डो की लॉटरी प्रक्रिया पर विरोध जताया. एसटी, एससी के लिए आरक्षित वार्डों को लेकर भाजपा ने विरोध किया ओर आरक्षण लॉटरी को ही खारिज कर दिया. भाजपा ने विरोध करते हुए इसे लेकर कोर्ट में जाने की चेतावनी दी है.

निकाय चुनावों को लेकर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में लॉटरी प्रक्रिया हुई. सबसे पहले डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों की लॉटरी की गई. लॉटरी से पहले कलेक्टर देशलदान ओर एडीएम प्रकाशचंद्र रैगर ने लॉटरी प्रक्रिया के बारे में समझाया. इसके बाद वार्डो में आरक्षण लॉटरी निकाली गई. इस दौरान सबसे पहले एससी के लिए 3 वार्ड संख्या 6, 7 ओर 8 के रिजर्व घोषित करने के बारे में बताया ओर फिर महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली. इसी तरह एसटी वर्ग के लिए 5 वार्ड संख्या 3, 11, 23, 25 ओर 28 नम्बर को रिजर्व घोषित करना बताया. इसमें महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली. वही ओबीसी के लिए बच्चे वार्डो में रिजर्वेशन के लिए लॉटरी हुई. इसमें वार्डो की लॉटरी पर्ची से हुई. जिसमें 8 वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व हुए. इसके बाद महिला आरक्षण के लिए लॉटरी की गई. इसी तरह सामान्य वार्डो में भी महिला आरक्षण की लॉटरी हुई. लॉटरी के बाद भाजपा के पूर्व उपसभापति सुदर्शन जैन, पूर्व पार्षद मनोहर पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने विरोध जताया. मौजूद सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा ओर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने भी सही बताया. सुदर्शन जैन ने कहा कि एसटी ओर एससी के लिए वार्डो का आरक्षण पहले ही कर लिया था. ये किस आधार पर हुआ. जिस पर कलेक्टर देशलदान ने वार्डो में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित करना बताया. लेकिन भाजपा ने कहा कि जिन वार्डों को एसटी ओर एससी के लिए आरक्षित किया है. ये पूरी तरह से गलत है. उन वार्डों में आरक्षित वर्ग के परिवार ही नहीं रहते है. ऐसे में वार्डो का आरक्षण जनसंख्या के अनुसार नहीं होकर पूरी तरह से गलत है. सुदर्शन जैन ने कहा कि वार्डो का आरक्षण गलत है और इस पूरी तरह से खारिज करते है . वही इसे लेकर कोर्ट में जाने तक की चेतावनी दी.

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जिस वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित, उसमें आबादी ही नहीं
भाजपा ने कहा कि डूंगरपुर नगर परिषद में जिस वर्ग के लिए वार्ड रिजर्व घोषित किए है. उस वर्ग की वार्ड में आबादी ही नहीं है. फिर इन्हें किस आधार पर सीधे रिजर्व घोषित कर दिया. नगर परिषद के वार्ड 7, वार्ड 23 ओर वार्ड 25 में एसटी रिजर्व हुए है. इन वार्डो में एसटी की आबादी ही नहीं..वार्ड 23 में ओबीसी जबकि वार्ड 25 एससी की आबादी रहती है. ऐसे में ये वार्ड एसटी रिजर्व किस आधार पर घोषित किए गए है. वार्डो का आरक्षण गलत बताते हुए इसकी जांच करवाने की मांग की.

लॉटरी के बाद कलेक्टर चैंबर में गए, भाजपा ने ज्ञापन दिया
लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विरोध के बीच ही कलेक्टर देशलदान अपने चैंबर में चले गए. भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, विधायक शंकर डेचा, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, पूर्व उपसभापति सुदर्शन जैन समेत कई नेता कलेक्टर के पास पहुंचे. जहा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरक्षण प्रक्रिया का विरोध जताया. वही वार्डो के आरक्षण का फिर से भौतिक सत्यापन करवाने ओर वापस लॉटरी निकालने की मांग रखी.

कलेक्टर ने कहा: जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जांच करवाएंगे
भाजपा के विरोध पर कलेक्टर देशलदान ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर वार्डो का आरक्षण हुआ है. वही भाजपा की आपत्ति पर कहा कि इसे लेकर जांच करवाएंगे. उनकी मांग पर वार्डो में जनसंख्या की स्थिति देखी जाएगी.

डूंगरपुर नगर परिषद में कितने वार्ड किसके लिए रिजर्व
नगर परिषद डूंगरपुर में कुल 40 वार्ड है. इसमें 16 वार्ड के रिजर्व करने के लिए लॉटरी की गई. जिसमें ओबीसी के लिए 8 वार्ड रिजर्व हुए है. जिसमें से 3 वार्ड महिला के लिए होंगे. एसटी के लिए 5 वार्ड रिजर्व हुए. जिसमें से 2 वार्ड महिला के लिए होंगे. वही एससी के लिए 3 वार्ड रिजर्व होंगइसमें 1 वार्ड महिला रिजर्व किए गए. वही सामान्य ओपन में 24 वार्ड में 8 महिला के लिए रिजर्व होंगे.

डूंगरपुर नगरपरिषद में कुल वार्ड : 40

एसटी रिजर्व: 5
एससी रिजर्व : 3
ओबीसी रिजर्व : 8
सामान्य ओपन: 24

सागवाड़ा नगर पालिका में कितने वार्ड किसके लिए रिजर्व
नगर पालिका सागवाड़ा में कुल 35 वार्ड है. इसमें 17 वार्ड के रिजर्व करने के लिए लॉटरी होगी. जिसमें ओबीसी के लिए 4 वार्ड रिजर्व होंगे. जिसमें से 1 वार्ड महिला के लिए होंगे. एसटी के लिए 9 वार्ड रिजर्व होंगे. जिसमें से 3 वार्ड महिला के लिए होंगे. वही एससी के लिए 4 वार्ड रिजर्व होंगे. इसमें 1 वार्ड महिला रिजर्व होगा. वही सामान्य ओपन में 18 वार्ड में 6 महिला के लिए रिजर्व होंगे.

सागवाडा नगरपालिका में कुल वार्ड : 35

एसटी रिजर्व: 9
एससी रिजर्व : 4
ओबीसी रिजर्व : 4
सामान्य ओपन: 18

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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