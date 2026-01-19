डूंगरपुर की ग्रेजुएट महिला सरपंच ने गांव को बनाया प्रदेश का रोल मॉडल, दिवड़ा बड़ा की तस्वीर बदल बनाई अनोखी मिसाल!

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा की ग्रेजुएट महिला सरपंच लक्ष्मी डोडियार ने अपनी सोच ओर पक्के इरादे के चलते पंचायत दिवड़ा बड़ा को प्रदेश की रोल मॉडल पंचायत बना दिया है. दिवडा बड़ा पंचायत की ओर से पंचायत क्षेत्र में विकास के साथ स्वच्छता, हरियाली व शुद्ध पेयजल को लेकर तो कार्य किया गया है. इसके साथ ही युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया गया है.

गांवो के विकास का जिम्मा पंचायतों का होता है. गांवों की विकास की जिम्मेदारी डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत दिवड़ा बड़ा की सरपंच लक्ष्मी डोडियार ने बखूबी निभाई है. लक्ष्मी डोडियार ग्रेजुएट हैं. पंचायत चुनाव में एसटी महिला सीट होने पर लक्ष्मी ने गांव के विकास के उद्देश्य को लेकर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इससे पहले लक्ष्मी के पति पर सरपंच रह चुके हैं. लक्ष्मी के दो बेटे हैं. सरपंच बनने के बाद से ही लक्ष्मी डोडियार ने गांव के विकास को अपनी प्राथमिकता में लिया. सरपंच ने अपनी टीम के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं में ग्रामीणों को लाभान्वित तो किया ही, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किये.

डोर टू डोर हो रहा कचरा संग्रहण

डूंगरपुर जिले की दिवड़ा बड़ा पंचायत में शहरी क्षेत्र की तर्ज पर स्वच्छता को लेकर डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है. इसके लिए पंचायत की ओर से एक वाहन भी लगाया है. जिसके तहत कचरे की गाडी गांव के घर-घर जाती है, जहां पर ग्रामीण गीला व सूखा कचरा अलग-अलग डालते हैं. इसके अलावा कचरा प्रबंधन, कचरा निस्तारण, आवारा पशुओं की रोकथाम, ग्रेव वाटर ट्रीटमेंट, वृक्षारोपण, गैस प्लांट जैसे कार्य भी पंचायत की ओर से किये हैं.

प्लास्टिक मुक्त पंचायत का भी किया प्रयास

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्लास्टिक पोलीथिन केरीबेग को एकत्रित करने के लिए कट्टों को हर घर तक वितरण करवाया गया है. एक माह तक हर घर से जितना भी प्लास्टिक निकलता है, उस प्लास्टिक को हर माह की एक निश्चित तारीख को वह सारा प्लास्टिक एक गाड़ी के द्वारा एकत्रित किया जाता है. वहीं कचरे से खाद बनाने का काम भी पंचायत की ओर से किया गया है.

पर्यावरण संरक्षण व सेहत पर दिया ध्यान

डूंगरपुर जिले की दिवड़ा बड़ा पंचायत स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण व सेहत पर भी ध्यान दिया गया. पंचायत की ओर से पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ वातावरण हो, इसके लिए सडकों के दोनों ओर पेड़ लगाए गए हैं. उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड की भी व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाया गया है. इसके साथ ही बगीचों में ओपन जीम भी पंचायत की ओर से बनाया गया है.

शुद्ध पेयजल के लिए लगाईं आरओ वेन व आरओ एटीएम मशीन

सरपंच लक्ष्मी डोडियार की पहल से पंचायत की ओर से गांव के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का भी ध्यान रखा गया है. पंचायत की ओर से गांव में आरओ वेन की भी व्यवस्था लगाई गई है. जिसके तहत आरओ एटीएम मशीन का वाहन सुबह और शाम को गांव की गलियों में जाती है. जहां पर ग्रामीणों को उनके घर पर आरओ शुद्ध पानी भी उपलब्ध हो जाता है. वहीं इसके साथ ही गांव में आरओ एटीएम मशीन भी स्थापित की गई है, जहां पर 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है.

युवाओं के लिए शुरू की लाइब्रेरी

सरपंच लक्ष्मी डोडियार और उनकी टीम की एक सराहनीय पहल पंचायत के युवाओं का भविष्य सुधार रही है. भामाशाहों के सहयोग से पंचायत के दो गांवो में अत्याधुनिक लाइब्रेरी संचालित की जा रही हैं. जहां पर पंचायत क्षेत्र के 200 से अधिक युवा निःशुल्क अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां करते हुए अपना लक्ष्य साधने में लगे हैं. इस लाइब्रेरी में स्थानीय गांव के 80 छात्र-छात्राएं दो शिफ्टो में नि:शुल्क अध्ययन कर रहे हैं.

गांव की महिलाएं हो रही सशक्त

युवाओं के साथ ही गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए भी पंचायत की ओर से एक पहल की गई है. पंचायत की ओर से बेरोजगारी मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हुए गांव की जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से पंचायत घर में ही लगभग 25 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. जहां पर महिलाएं अपना कार्य पूरा कर, वहां पर आती हैं और सिलाई सीखती हैं. इसके साथ ही कपड़े की थैलियां बनाकर पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं. इससे महिलाए आत्मनिर्भर भी बन रही हैं.

गांव की सुरक्षा के लिए लगवाए सीसीटीवी कैमरे

इतना ही सरपंच लक्ष्मी डोडियार ने गांव की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है. पंचायत की ओर से गांव के मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं. इसके साथ ही सरपंच लक्ष्मी डोडियार ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को दिलाने में भी अपनी भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें-