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नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, 'भाई-भतीजावाद नहीं, जीताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट'

Rajasthan News: डूंगरपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अहम बैठक की. विधायक गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की. उन्होंने टिकट वितरण में भाई-भतीजावाद से इनकार किया और भाजपा व बीएपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 01, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 03:46 PM IST
नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, 'भाई-भतीजावाद नहीं, जीताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट'
Image Credit: डूंगरपुर में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने अहम बैठक की.

Rajasthan Politics News: डूंगरपुर जिले में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस प्रभारी हीरालाल दरागी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक गणेश घोघरा ने की. इस दौरान नगर परिषद और नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में विधायक गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की और भाजपा के साथ-साथ भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) पर भी जमकर निशाना साधा.

एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दिया संदेश
बैठक को संबोधित करते हुए विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जिले की नगर परिषद और नगरपालिकाओं में कांग्रेस के चेयरमैन बनाना है. उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत तभी मिलेगी, जब सभी कार्यकर्ता आपसी मतभेद और निजी नाराजगी छोड़कर पार्टी के लिए मिलकर काम करेंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और हर वार्ड में सक्रिय रहने की अपील की.

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टिकट वितरण पर दिया बड़ा संदेश
गणेश घोघरा ने साफ कहा कि इस बार टिकट देने में भाई-भतीजावाद को कोई जगह नहीं मिलेगी. पार्टी ऐसे लोगों को प्राथमिकता देगी, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया हो और जिनकी जीत की संभावना ज्यादा हो. उन्होंने कहा कि कांग्रेस योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को ही चुनाव मैदान में उतारेगी.

बीजेपी और बीएपी पर साधा निशाना
बैठक के दौरान विधायक घोघरा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करती है. उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी और सांसद राजकुमार रोत पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीएपी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचा रही है. उन्होंने दावा किया कि कुछ तस्वीरें यह दिखाती हैं कि बीएपी नेताओं के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से करीबी संबंध हैं. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीएपी युवाओं को गुमराह कर रही है और उन्हें गलत रास्ते की ओर धकेलने का काम कर रही है.

बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर
बैठक में सागवाड़ा नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने नगरपालिका में बोर्ड बनाया था और इस बार भी जीत हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से मैदान में उतरना होगा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के अंदर गुटबाजी बढ़ गई है, जिससे पार्टी कमजोर हुई है. बैठक में संभावित उम्मीदवारों, चुनावी तैयारियों और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारी शुरू करने और पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच जाने का आह्वान किया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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