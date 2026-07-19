/सीमलवाड़ा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन! भाजपा को बताया 'पर्ची सरकार', BAP पर लगाए बड़े आरोप

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Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक इस बार मुख्यालय पर न करके सीमलवाड़ा में आयोजित की गई. बैठक में आगामी पंचायतीराज चुनाव, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार को "पर्ची सरकार" कहकर आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया.
बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति
सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने की. बैठक में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित जिला संगठन व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया.
कांग्रेस के जिला कार्यकर्ताओं को किया संबोधित
जिला कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन में नवाचार करते हुए इसे बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा. भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ एक ''पर्ची सरकार'' बनकर रह गई है. इस सरकार ने मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर ग्रामीणों को भारी संकट में डाल दिया है. राज्य में अकाल जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है.
भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर वादों से मुकरने का आरोप
गणेश घोघरा ने अपने संबोधन में भारत आदिवासी पार्टी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने भील प्रदेश के गठन, कड़ाना बांध का पानी गैंजी घाटा तक पहुंचाने और युवाओं को रोजगार देने जैसे बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ.
संबोधन में भारत आदिवासी पार्टी पर लगाया आरोप
गणेश घोघरा ने आरोप लगाया कि भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी समाज को गुमराह करने और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया है. बैठक में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जाने का आह्वान किया.
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