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सीमलवाड़ा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन! भाजपा को बताया 'पर्ची सरकार', BAP पर लगाए बड़े आरोप

Rajasthan News: डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में हुई जिला कांग्रेस की बैठक में पंचायतीराज चुनाव और संगठन विस्तार पर मंथन हुआ. कांग्रेस ने भाजपा को "पर्ची सरकार" बताया, जबकि BAP पर आदिवासी युवाओं को गुमराह करने और वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 19, 2026, 10:04 PM|Updated: Jul 19, 2026, 10:04 PM
सीमलवाड़ा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन! भाजपा को बताया 'पर्ची सरकार', BAP पर लगाए बड़े आरोप
Image Credit: डूंगरपुर में विधायक गणेश घोघरा ने भाजपा और बीएपी पर साधा निशाना.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक इस बार मुख्यालय पर न करके सीमलवाड़ा में आयोजित की गई. बैठक में आगामी पंचायतीराज चुनाव, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार को "पर्ची सरकार" कहकर आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर आदिवासी युवाओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया.

बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति
सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष व डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने की. बैठक में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा सहित जिला संगठन व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में आगामी पंचायतीराज चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई और संगठन विस्तार पर जोर दिया गया.

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कांग्रेस के जिला कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

जिला कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन में नवाचार करते हुए इसे बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा. भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ एक ''पर्ची सरकार'' बनकर रह गई है. इस सरकार ने मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर ग्रामीणों को भारी संकट में डाल दिया है. राज्य में अकाल जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है.

भारत आदिवासी पार्टी (BAP) पर वादों से मुकरने का आरोप
गणेश घोघरा ने अपने संबोधन में भारत आदिवासी पार्टी को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने भील प्रदेश के गठन, कड़ाना बांध का पानी गैंजी घाटा तक पहुंचाने और युवाओं को रोजगार देने जैसे बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ.

संबोधन में भारत आदिवासी पार्टी पर लगाया आरोप
गणेश घोघरा ने आरोप लगाया कि भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी समाज को गुमराह करने और युवाओं को गलत दिशा में ले जाने के अलावा कोई ठोस काम नहीं किया है. बैठक में मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जाने का आह्वान किया.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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