डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की गई जान

Rajasthan Road Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में वरदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 927-A पर हिराता गोल आम्बा में दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

डूंगरपुर जिले के वरदा थाना एएसआई ने भंवर सिंह ने बताया कि नवीन डामोर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसका छोटा भाई वीरेंद्र डामोर ड्राइवर है. वहीं अपनी मोटरसाइकिल लेकर सागवाड़ा से अपने घर आ रहा था. इसी दौरान नेशनल हाईवे 927-A पर गोल आम्बा हिराता के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी.

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हादसे में वीरेंद्र डामोर के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आने से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे तत्काल 108 एंबुलेंस के जरिए डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों ने बाइक चालक की लापरवाही से एक्सीडेंट करने की रिपोर्ट दी है. जिसपर पुलिस जांच कर रही है. वहीं मृतक के तीन बच्चों के सिर से भी पिता का साया उठ गया.

