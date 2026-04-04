राजस्थान में अद्भुत नजारा! यहां मिलती हैं 3 नदियां, पानी के बदलते रंग कर देंगे हैरान

Dungarpur News: राजस्थान में कई ऐसी प्राकृतिक जगहें हैं, जहां नदियों का संगम देखने को मिलता है. इन संगम स्थलों में पानी के अलग-अलग रंग लोगों को आकर्षित करते हैं. जब तीन नदियां एक जगह मिलती हैं, तो उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है. पानी के रंग में यह बदलाव किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारणों से होता है.

राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध संगम बेणेश्वर धाम में स्थित है, जो डूंगरपुर जिले में पड़ता है. यहां सोम, जाखम और माही नदियों का मिलन होता है. इस संगम की खासियत यह है कि यहां तीनों नदियों के पानी के रंग में साफ अंतर देखा जा सकता है. माही नदी का पानी अक्सर गहरा और मटमैला नजर आता है.

पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती

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सोम और जाखम नदियों का पानी अपेक्षाकृत साफ या हल्के रंग का दिखाई देता है. यही कारण है कि यह जगह पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है. इस स्थल को ‘वागड़ का कुंभ’ और ‘आदिवासियों का महाकुंभ’ भी कहा जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

इसी तरह बीगोद (भीलवाड़ा) में भी एक प्रमुख संगम स्थल है, जहां बनास, बेड़च और मेनाल नदियां मिलती हैं. यहां का दृश्य मानसून के समय और भी खास हो जाता है. मेनाल नदी एक ऊंचे झरने से गिरते हुए संगम तक पहुंचती है, जिससे पानी का प्रवाह तेज होता है. बारिश के मौसम में जब तीनों नदियां अपने पूरे वेग में होती हैं, तब उनके पानी के रंग अलग-अलग नजर आते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है.

संगम पर पानी का रंग बदलने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण

नदियों के संगम पर पानी का रंग बदलने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण होते हैं. सबसे पहला कारण है मिट्टी या अवसाद. यदि कोई नदी काली मिट्टी वाले क्षेत्र से होकर आती है और दूसरी रेतीले इलाके से, तो दोनों के पानी का रंग अलग-अलग दिखाई देगा. दूसरा कारण है पानी की गहराई. गहरी नदियों का पानी अक्सर गहरा नीला या हरा दिखता है, जबकि उथली नदियों का पानी साफ या तल की मिट्टी जैसा रंग लिए होता है.

तीसरा महत्वपूर्ण कारण है पानी में मौजूद शैवाल और अन्य सूक्ष्म वनस्पतियां. ये तत्व पानी को हरा, नीला या कभी-कभी भूरा रंग भी दे सकते हैं. इसके अलावा पानी में घुले खनिज भी रंग को प्रभावित करते हैं, जिससे अलग-अलग नदियों का पानी अलग-अलग छटा लिए नजर आता है.

राजस्थान के ये संगम स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद खास हैं. यहां पानी के बदलते रंग प्रकृति की अनोखी खूबसूरती को दर्शाते हैं, जो हर किसी को आकर्षित करते हैं.

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