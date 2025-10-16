Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मां के सामने 2 जवान बेटों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम! जिंदगी-मौत से जूझ रही है मां, जानें पूरी घटना

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में आसपुर थाना क्षेत्र के रामा टांडा गांव में खेतों में पानी लगाते समय 2 भाइयों व उनकी मां को करंट लग गया. हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 16, 2025, 11:53 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 11:53 PM IST

Trending Photos

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास
10 Photos
jaipur news

सोशल मीडिया चलाते हुए जयपुर की नेहा यादव ने मारी बाजी, RAS ऑफिसर बन रचा इतिहास

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!
6 Photos
Jaisalmer Bus Fire

दिवाली से पहले राजस्थान का एक गांव ऐसा भी… जहां मातम छाया, 4 जिंदगियां बस आग में राख!

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल
7 Photos
Suji churma Laddu

दिवाली पर बनाएं राजस्थान की ये मशहूर मिठाई! त्यौहार को बनाएं स्पेशल

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें
7 Photos
Ras topper list

वासुदेव देवनानी ने RAS टॉपर कुशल चौधरी को साफा पहनाकर दी बधाई, देखें तस्वीरें

मां के सामने 2 जवान बेटों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम! जिंदगी-मौत से जूझ रही है मां, जानें पूरी घटना

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आसपुर थाना क्षेत्र के रामा टांडा गांव में खेतों में पानी लगाते समय 2 भाइयों व उनकी मां को करंट लग गया. हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई. जबकि मां को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. वहीं पुलिस ने शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है.

मामले के अनुसार रामा टांडा गांव निवासी 24 वर्षीय राहुल व 23 वर्षीय दिनेश बंजारा अपनी मां के साथ घर के पास रात को खेतों में पानी पिला रहे थे. इस दौरान खेतो में डीपी के पास तीनों को करंट लग गया. करंट लगने के बाद तीनों बेसुध होकर खेतो में ही गिर गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिजन दौड़कर मौके पर गए और तीनों को खेतों से उठाकर आसपुर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने दोनों भाइयों व मां की जांच की तो दोनों भाई दिनेश व राहुल बंजारा को मृत घोषित कर दिया. वहीं मां की हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है.

इधर सूचना पर पुलिस आसपुर अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों ने बताया कि डीपी खेतों में घर के पास लगा रखी है, जिसे हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन विभाग वालों ने समय पर कोई एक्शन नहीं लिया. जिसके चलते ये हादसा हुआ. इधर परिजन दोनों शवों को पावर हाउस ले जाने की मांग पर अड़े हैं. वहीं पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news