मां के सामने 2 जवान बेटों ने तड़प-तड़पकर तोड़ा दम! जिंदगी-मौत से जूझ रही है मां, जानें पूरी घटना

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आसपुर थाना क्षेत्र के रामा टांडा गांव में खेतों में पानी लगाते समय 2 भाइयों व उनकी मां को करंट लग गया. हादसे में दोनों भाइयों की मौत हो गई. जबकि मां को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है. वहीं पुलिस ने शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है.

मामले के अनुसार रामा टांडा गांव निवासी 24 वर्षीय राहुल व 23 वर्षीय दिनेश बंजारा अपनी मां के साथ घर के पास रात को खेतों में पानी पिला रहे थे. इस दौरान खेतो में डीपी के पास तीनों को करंट लग गया. करंट लगने के बाद तीनों बेसुध होकर खेतो में ही गिर गए.

परिजन दौड़कर मौके पर गए और तीनों को खेतों से उठाकर आसपुर अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने दोनों भाइयों व मां की जांच की तो दोनों भाई दिनेश व राहुल बंजारा को मृत घोषित कर दिया. वहीं मां की हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है.

इधर सूचना पर पुलिस आसपुर अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों ने बताया कि डीपी खेतों में घर के पास लगा रखी है, जिसे हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन विभाग वालों ने समय पर कोई एक्शन नहीं लिया. जिसके चलते ये हादसा हुआ. इधर परिजन दोनों शवों को पावर हाउस ले जाने की मांग पर अड़े हैं. वहीं पुलिस की ओर से समझाइश की जा रही है.