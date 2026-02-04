Zee Rajasthan
डूंगरपुर में तेज हुई आरक्षण की आग, OBC-MBC-EWS ने एकजुट होकर खोला मोर्चा, उठा ‘आरक्षण नहीं तो वोट नहीं’ का नारा

Dungarpur News: राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP) में अब आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है. लंबे समय से संवैधानिक लाभ से वंचित ओबीसी (OBC), एमबीसी (MBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग ने अब एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग बुलंद कर दी है. इस मुहिम को तब और धार मिली जब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय सिंह बैंसला ने टीएसपी क्षेत्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया. बैंसला के इस दौरे ने न केवल इस मांग को नई ऊर्जा दी है, बल्कि क्षेत्र के सियासी समीकरणों में भी हलचल पैदा कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 04, 2026, 01:00 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 01:00 PM IST

Dungarpur News: प्रदेश में ओबीसी वर्ग को संविधान के तहत 21 फीसदी आरक्षण, एमबीसी को 5 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है. लेकिन प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग और एमबीसी वर्ग को 0 फीसदी आरक्षण है. क्योंकि टीएसपी क्षेत्र में 45 फीसदी एसटी वर्ग और 5 फीसदी एससी वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था है वही शेष 50 फीसदी ओपन आरक्षण है. ऐसे में टीएसपी क्षेत्र का ओबीसी वर्ग अपने संवैधानिक आरक्षण दिए जाने की मांग उठा रहा है.

टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं का तर्क है कि उन्हें राज्य के अन्य हिस्सों की तरह आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो उनके साथ संवैधानिक अन्याय है. सरदार पटेल सेना के संयोजक सुनील पाटीदार ने बताया कि सरदार पटेल सेना की ओर से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर गांव - गांव और ढाणी ढाणी बैठकें की जा रही है. वही इस बार टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग ने निर्णय ले लिया है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं.

विजय सिंह बैंसला ने इस मांग को दी नई ऊर्जा
इधर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय सिंह बैंसला ने भी टीएसपी क्षेत्र के ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग उठाकर इस मांग को नई ऊर्जा दे दी है. हाल ही में विजय सिंह बैंसला ने टीएसपी क्षेत्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया और स्थानीय समाज के साथ बैठकें कर सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इन वर्गों को दरकिनार करना अब मुमकिन नहीं होगा. उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संविधान में जब आरक्षण लागू होता है तो कोई क्षेत्र वाइज, लोकेशन, कास्ट वाइज भेदभाव नहीं होता है. लेकिन अफसोस इस बात का है कि टीएसपी एरिया में 2013 से ओबीसी, एमबीसी ओर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से वंचित रखा गया. विजय सिंह बैंसला ने सरकार से टीएसपी क्षेत्र में अनारक्षित 50 फीसदी में प्रदेश में लागू ओबीसी वर्ग के 21 फीसदी आरक्षण का 10.50 फीसदी, एमबीसी के 5 फीसदी का 2.50 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी का 5 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

सियासी सर्वसम्मति

वर्तमान में टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति (ST) के इर्द-गिर्द केंद्रित है. लेकिन अब अन्य वर्गों की सक्रियता ने सरकार के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है. यदि यह आंदोलन जोर पकड़ता है, तो आने वाले समय में यह क्षेत्र की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन सकता है. हालांकि खास बात यह है कि टीएसपी क्षेत्र के कांग्रेस, भाजपा और बीएपी तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने संकेत दिए हैं कि यदि सरकार संविधान के नियमों के दायरे में रहकर इन वर्गों को आरक्षण देती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी.

बहरहाल अब नजरें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है. क्या नियमों में संशोधन कर इन वर्गों को टीएसपी क्षेत्र में राहत दी जाएगी, या यह आंदोलन एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेगा.

बहरहाल अब नजरें राज्य सरकार पर टिकी हैं कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है. क्या नियमों में संशोधन कर इन वर्गों को टीएसपी क्षेत्र में राहत दी जाएगी, या यह आंदोलन एक बड़े जन-आंदोलन का रूप लेगा.

