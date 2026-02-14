बोडीगामा बड़ा में क्वार्ट्ज फैक्ट्री की धूल से बदला गांवों का हुलिया, बीमारी की चपेट में ग्रामीण

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में साबला उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा के ''वेइयों का वाडा'' में आबादी क्षेत्र के बीच संचालित एक क्वार्ट्ज पाउडर फैक्ट्री ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में साबला उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोडीगामा बड़ा के ''वेइयों का वाडा'' में आबादी क्षेत्र के बीच संचालित एक क्वार्ट्ज पाउडर फैक्ट्री ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है. पिछले पांच-छह महीनों से फैक्ट्री से लगातार उड़ने वाले धूल के गुबार ने न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ शुरू कर दिया है.
ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री में पत्थर से पाउडर बनाने की प्रक्रिया के दौरान उड़ने वाली धूल से आसपास के हरे-भरे खेत अब सफेद नजर आने लगे हैं. पेड़-पौधों और मकानों पर पाउडर की परत जमने से उनका रंग-रूप पूरी तरह बदल चुका है. महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित 45 घरों की आबादी इस प्रदूषण की सीधी मार झेल रही है.
सेहत पर मंडराता खतरा
धूल के गुबार के कारण क्षेत्र में सांस की बीमारियां पैर पसार रही हैं. ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग लगातार सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहे हैं. हवा में घुलते इस पाउडर के कारण लोगों का घरों से निकलना और चैन से जीना दूभर हो गया है. इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए और प्रदूषण से राहत नहीं दिलाई, तो वे उग्र जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. विकास और औद्योगीकरण के नाम पर आबादी के बीच ऐसी फैक्ट्रियों का संचालन स्थानीय निवासियों के ''जीने के अधिकार'' का सीधा उल्लंघन है.
बोडीगामा बड़ा के हालात प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और फैक्ट्री की पर्यावरणीय मानकों की जांच की मांग कर रहे हैं. अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन ग्रामीणों की सुध कब लेता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है.
