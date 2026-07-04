Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /बारिश ने खोली सीवरेज कार्य की पोल, डूंगरपुर में सड़कें धंसीं, कई वाहन गड्ढों में गिरे

बारिश ने खोली सीवरेज कार्य की पोल, डूंगरपुर में सड़कें धंसीं, कई वाहन गड्ढों में गिरे

Dungarpur Roads Collapse: डूंगरपुर शहर में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के बाद भोईवाड़ा सहित कई इलाकों में सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए. बारिश के कारण सड़कें उखड़ गईं और कई स्थानों पर 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे बन गए, जिससे बाइक, स्कूटी, ऑटो और कारें फंस गईं.

Edited byAnsh RajReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 04, 2026, 01:54 PM|Updated: Jul 04, 2026, 01:54 PM
बारिश ने खोली सीवरेज कार्य की पोल, डूंगरपुर में सड़कें धंसीं, कई वाहन गड्ढों में गिरे
Image Credit: Dungarpur Roads CollapseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश ने सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के भोईवाड़ा मोहल्ले से कोतवाली जाने वाले मार्ग सहित आसपास की कई गलियों में सड़कें उखड़ गईं और जगह-जगह 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए. सड़क धंसने से स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है.

ठेकेदार की लापरवाही का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले आरयूआईडीपी के तहत सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी. पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को तकनीकी मानकों के अनुसार मजबूत करने के बजाय केवल मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया. शुक्रवार रात हुई लगातार बारिश में यह मिट्टी बह गई, जिससे सड़क की ऊपरी परत भी उखड़ गई और कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए.

कई वाहन फंसे, लोगों को आई चोटें

बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं दिए. तेज बहाव के बीच कई बाइक और स्कूटी चालक गड्ढों में गिर गए, जिससे कुछ लोगों को चोटें भी आईं. एक ऑटो और एक कार भी सड़क धंसने के कारण बीच रास्ते में फंस गए. स्थानीय लोगों ने देर रात तक मिलकर वाहनों को बाहर निकालने में मदद की. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सड़क पर निकलने से भी डर रहे हैं.

स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हुई परेशानी

उखड़ी सड़कों और गहरे गड्ढों का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा. मोहल्ले में स्कूल वाहन अंदर तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए. घरों के बाहर बने गड्ढों की वजह से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने, गड्ढों को सुरक्षित तरीके से भरने और सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार किया गया होता तो पहली ही तेज बारिश में सड़कें इस तरह नहीं टूटतीं. फिलहाल क्षेत्र के निवासी हादसों की आशंका के बीच आवागमन करने को मजबूर हैं और प्रशासन से शीघ्र समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Photos: राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री से कोटपूतली में हुई बारिश, खिले किसानों के चेहरे

ट्रेंडिंग न्यूज़

बोतल के विवाद ने ले ली जान! हत्या के बाद 200 मीटर तक घसीटा शव, बाद में प्रेमिका संग फरार हुआ कातिल

EWS आरक्षण की नई हुंकार, सवर्ण महापंचायत की तैयारी, पंचायत निकाय चुनाव में मांगा आरक्षण

रिफाइनरी को लेकर टीकाराम जूली का भाजपा पर हमला, कहा- कांग्रेस के काम का ले रही श्रेय

राजस्थान में मानसून की एंट्री! 20 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार! 31 जिलों में अतिभारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

सिरोही हॉस्टल में हैवानियत! 6 बच्चों के यौन शोषण का खुलासा, DLSA-CWC जांच में चौंकाने वाले तथ्य

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में अगले 3 घंटे बेहद भारी, IMD ने जारी की ऑरेंज चेतावनी

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट में महा बढ़ोतरी, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

उदयपुर में 3 साल के मासूम को सांप ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Good News: राजस्थान में रिफाइनरी, 1 मिलियन टन पेट्राेल तैयार होगा, खुलेंगे 300 से अधिक पेट्रोल पंप

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी की हत्या के बाद कंधे पर शव लेकर घूमता रहा पति

हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा! पचपदरा रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो पर बैरवा ने कही बड़ी बात

सोना-चांदी के दामों ने मारी लंबी छलांग, आसमान को छूने की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, टूटने से बची मंडावा की ऐतिहासिक सौंथलिया हवेली

डकैत जगन गुर्जर का हुआ अंतिम संस्कार, गांव बना पुलिस छावनी

झुंझुनूं एटीएम महाघोटाले में बड़ा खुलासा, पूरी प्लानिंग से उड़ाए गए ₹1.14 करोड़

2 जुलाई से बदल जाएगा राजस्थान का मौसम! 80 KM/H की तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी

झुंझुनूं में स्कूल बस को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ हादसा, छात्र ने छलांग लगाकर बचाई जान

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

क्यों हो रही राजस्थान पुलिस के होमगार्ड फैजल खान की तारीफ, जानिए वजह, खुद कहेंगे- वाह

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री, आज जयपुर-कोटा समेत इन 5 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट

PM Modi Rajasthan Visit: आज राजस्थान में PM मोदी, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

"जरूरत पड़ी तो बदला भी लूंगी..." डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद पत्नी का बड़ा बयान

राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में महा-विस्फोट! जानिए जयपुर सर्राफा बाजार में आज का ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में आया भूचाल, खरीदने से पहले देख लें आज का नया रेट

लापता मासूम भावेश का अब तक नहीं मिला सुराग, सेना की मदद की उठी मांग

SHO ने किया प्रताड़ित, थाने में बंद कर युवक को बेरहमी से पीटा, थप्पड़ मारकर फाड़ दिया कान का पर्दा, अब 6 पर FIR दर्ज

कौन हैं 14 साल की सवी शेखावत? जो साइकिल से जयपुर से जाएगी अमेरिका!

खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल

Photos: बारां में युवक ने किन्नर से रचाई शादी, मंदिर में लिए सात फेरे, चारों तरफ हो रही चर्चा

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बीच सड़क भाजपा युवा मोर्चा नेता पर हमला, धारदार हथियारों से किया वार, इलाके में मचा हड़कंप

डकैत जगन गुर्जर की तीये की बैठक आज, न्याय की मांग पर बनेगी रणनीति

ऊंटों की घटती आबादी और हाथियों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

मेट्रो फेज -2 से कितनी बदलेगी जयपुर की सूरत,एयरपोर्ट से वीकेआई तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

गेम की आड़ में नाबालिग से दरिंदगी! PUBG से दोस्ती कर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

TAGS:
Dungarpur news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पचपदरा रिफाइनरी में 3 लाख टन स्टील, केबल इतनी की दो बार लपेटी जा सकती है धरती
Barmer news
2
jaipur crime
3
Dungarpur news
4
Jodhpur News
5
rajasthan politics