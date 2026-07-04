/बारिश ने खोली सीवरेज कार्य की पोल, डूंगरपुर में सड़कें धंसीं, कई वाहन गड्ढों में गिरे

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर में शुक्रवार रात हुई तेज बारिश ने सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शहर के भोईवाड़ा मोहल्ले से कोतवाली जाने वाले मार्ग सहित आसपास की कई गलियों में सड़कें उखड़ गईं और जगह-जगह 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए. सड़क धंसने से स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है.

ठेकेदार की लापरवाही का आरोप

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स्थानीय निवासियों का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले आरयूआईडीपी के तहत सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क की खुदाई की गई थी. पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को तकनीकी मानकों के अनुसार मजबूत करने के बजाय केवल मिट्टी भरकर छोड़ दिया गया. शुक्रवार रात हुई लगातार बारिश में यह मिट्टी बह गई, जिससे सड़क की ऊपरी परत भी उखड़ गई और कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए.

कई वाहन फंसे, लोगों को आई चोटें

बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं दिए. तेज बहाव के बीच कई बाइक और स्कूटी चालक गड्ढों में गिर गए, जिससे कुछ लोगों को चोटें भी आईं. एक ऑटो और एक कार भी सड़क धंसने के कारण बीच रास्ते में फंस गए. स्थानीय लोगों ने देर रात तक मिलकर वाहनों को बाहर निकालने में मदद की. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सड़क पर निकलने से भी डर रहे हैं.

स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हुई परेशानी

उखड़ी सड़कों और गहरे गड्ढों का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा. मोहल्ले में स्कूल वाहन अंदर तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए. घरों के बाहर बने गड्ढों की वजह से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने, गड्ढों को सुरक्षित तरीके से भरने और सीवरेज लाइन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार किया गया होता तो पहली ही तेज बारिश में सड़कें इस तरह नहीं टूटतीं. फिलहाल क्षेत्र के निवासी हादसों की आशंका के बीच आवागमन करने को मजबूर हैं और प्रशासन से शीघ्र समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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