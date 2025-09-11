डूंगरपुर के हजारों लोगों को बड़ी राहत, आखिरकार इस रूट पर शुरू होगी बस सेवा

Dungarpur News: डूंगरपुर में राजस्थान सरकार की रोडवेज ग्रामीण सेवा योजना के तहत 8 रूटों में से केवल एक रूट पर सेवा शुरू होगी. जिले में 8 रूट के लिए हुए टेंडर में 7 रूट के टेंडर में किसी भी प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया है. वहीं, सिर्फ डूंगरपुर-डूका-लालपुरा मार्ग के लिए ही टेंडर खुला है. ऐसे में डूंगरपुर जिले में इस रूट पर जल्द ही ग्रामीण सेवा की बस दौड़ेगी, जिससे करीब 10 पंचायतों क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवागमन के लिए ग्रामीण बस सेवा का लाभ मिलेगा.
Trending Photos
Dungarpur News: जिले में राजस्थान सरकार की रोडवेज ग्रामीण सेवा योजना के तहत 8 रूटों में से केवल एक रूट पर सेवा शुरू होगी. जिले में 8 रूट के लिए हुए टेंडर में 7 रूट के टेंडर में किसी भी प्रतिभागी ने भाग नहीं लिया है. वहीं, सिर्फ डूंगरपुर-डूका-लालपुरा मार्ग के लिए ही टेंडर खुला है. ऐसे में डूंगरपुर जिले में इस रूट पर जल्द ही ग्रामीण सेवा की बस दौड़ेगी, जिससे करीब 10 पंचायतो क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आवागमन के लिए ग्रामीण बस सेवा का लाभ मिलेगा.
डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में रोडवेज की बस सेवा नहीं होने से लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए रोडवेज ग्रामीण सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में 8 रूट को शामिल करते हुए टेंडर लगाए गए थे . उन्होंने बताया कि डूंगरपुर के 8 रूट में से 7 रूट पर प्रतिभागियों ने कोई रूचि नहीं दिखाई जिसके चलते उन 7 रूट पर किये टेंडर में कोई भी शामिल नहीं हुआ है. सिर्फ एक रूट पर प्रतिभागियों ने टेंडर भरे थे और विभाग ने उस रूट के टेंडर खोल दिए हैं.
सिर्फ डूंगरपुर- डूका- लालपुरा मार्ग पर खुला टेंडर
मुख्य प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि रोडवेज ग्रामीण बस सेवा में 8 नए मार्गो का चयन किया गया था . जिसमे डूंगरपुर- खेरवाड़ा, डूंगरपुर-भोजातो का ओडा, डूंगरपुर-मांडवा, डूंगरपुर-साबला, डूंगरपुर-गैड, डूंगरपुर-सालेडा, डूंगरपुर-सागवाडा, डूंगरपुर-चिखली और डूंगरपुर- डूका- लालपुरा मार्ग का चयन किया गया था लेकिन डूंगरपुर- डूका- लालपुरा मार्ग के टेंडर में ही प्रतिभागी शामिल हुए जिसके चलते जल्द ही इस रूट पर ग्रामीण बस सेवा का संचालन किया जाएगा. डूंगरपुर- डूका- लालपुरा मार्ग पर ग्रामीण बस सेवा शुरू होने से गैंजी, झोथरी, करावाड़ा, गंधवा, रास्तापाल, सीमलवाड़ा, लिखी बड़ी, पीठ, डूका, लालपुरा पंचायत क्षेत्र के हजारो लोगों को लाभ मिल सकेगा . उन्होंने बताया कि ये बस निजी होगी जिसका संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सहभागिता से किया जाएगा.
1.50 रूपये प्रति किलोमीटर होगा किराया, महिलाओं और बुजुर्गों को रहेगी किराये में छूट
मुख्य प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया कि योजना के तहत यात्रियों से डेढ़ रुपए प्रति किलोमीटर किराया लिया जायेगा. इसमें निगम को न्यूनतम 23 पैसे प्रति सीट किलोमीटर प्रति वाहन देना होगा. वहीं, रोडवेज ग्रामीण बस सेवा में यात्रियों को निगम की ओर से सभी निशुल्क ओर रियायती यात्राओं का लाभ भी मिलेगा.
बहरहाल ग्रामीण बस सेवा के तहत डूंगरपुर जिले में एक रूट पर टेंडर खुल गया है. अब विभाग की ओर से जल्द ही टेंडर खुलने वाली फर्म को वर्क ऑर्डर दिए जायेंगे. इधर डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर- डूका- लालपुरा मार्ग पर ग्रामीण बस सेवा शुरू होने से कई सालो से आवागमन में परेशानी का सामना कर रहे हजारो लोगो को बड़ी राहत मिलेगी. इधर मुख्य प्रबंधक हरदीप सिंह ने बताया 30 सितम्बर को सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से ग्रामीण सेवा की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!