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RPSC 2nd Grade Teacher Exam: डूंगरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई परीक्षा, उतरवाए दुपट्टे-जेवर, धागे तक कटवाए

Dungarpur News: डूंगरपुर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा रविवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई. 16 परीक्षा केंद्रों पर 5,576 अभ्यर्थी पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं. प्रवेश से पहले तीन स्तर की जांच की गई.

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 12, 2026, 11:31 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:31 AM
RPSC 2nd Grade Teacher Exam: डूंगरपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई परीक्षा, उतरवाए दुपट्टे-जेवर, धागे तक कटवाए
Image Credit: अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में रविवार से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई. यह परीक्षा 17 जुलाई तक लगातार छह दिनों तक दो पारियों में आयोजित की जाएगी. पहले दिन जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर पहली पारी की सामान्य ज्ञान परीक्षा के लिए 5,576 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे. यही अभ्यर्थी शाम की दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर भी देंगे.

सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे अभ्यर्थी

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परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी सुबह 7 बजे से ही अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे. केंद्रों के बाहर नकल रोकने और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी सूचना चस्पा की गई थी. सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों के गेट खोले गए और अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई.

तीन स्तर की जांच के बाद मिला प्रवेश

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तीन चरणों में जांच की गई. सबसे पहले पुलिस ने गेट पर सुरक्षा जांच की. इसके बाद वीक्षकों ने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का मिलान किया. फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया.

महिलाओं के दुपट्टे और जेवर उतरवाए, पुरुषों के धागे भी खुलवाए

सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सख्त रखा गया. जांच के दौरान महिला अभ्यर्थियों से दुपट्टे और जेवरात उतरवाए गए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे. वहीं पुरुष अभ्यर्थियों के हाथों में बंधे धागे भी खुलवाए गए और जरूरत पड़ने पर उन्हें काटा गया. सभी अभ्यर्थियों की समान नियमों के तहत जांच की गई.

समय पूरा होते ही बंद हुए परीक्षा केंद्रों के गेट

सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होने के साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए. पहली पारी में सामान्य ज्ञान का प्रश्नपत्र आयोजित किया गया, जबकि दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी. छह दिनों तक चलने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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