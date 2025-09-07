Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RPSC Senior Teacher Recruitment Exam: डूंगरपुर में कड़ी जांच, कलाई पर बंधे धागे उतरवाए

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में जिले में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है. सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू हो गई. तीन स्तर पर कड़ी जांच ओर फोटो खींचने के बाद एंट्री हुई. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 07, 2025, 12:39 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते
8 Photos
jaipur news

सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते

बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!
9 Photos
mughal

बाबर से लेकर औरंगजेब तक किस मुगल की कितनी रानियां थीं? हैरान कर देगा सच!

इस तरह बनाएं मारवाड़ी खाटे का साग, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी खाटे का साग, हो जाएंगे स्वाद के दीवाने

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी

RPSC Senior Teacher Recruitment Exam: डूंगरपुर में कड़ी जांच, कलाई पर बंधे धागे उतरवाए

Dungarpur News: जिले में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है. सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू हो गई. तीन स्तर पर कड़ी जांच ओर फोटो खींचने के बाद एंट्री हुई.

महिलाओं के दुपट्टे के साथ ही हाथों, गले में बंधे धागे कैंची से काटे गए. परीक्षा लिए डूंगरपुर में 17 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर पहली पारी में सामान्य ज्ञान और दूसरी पारी में सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा. दोनों पारियों में कुल 13 हजार 882 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे.

पहली पारी की परीक्षा के लिए सुबह 6 बजे से ही परीक्षार्थी पहुंचना शुरू हो गए. परीक्षा से 2 घंटे पहले 8 बजते ही सभी परीक्षा केंद्रों पर एंट्री के लिए गेट खोल दिए गए. गेट पर सबसे पहले पुलिस की चैकिंग की गई. इसके बाद विक्षको ने उपकरणों से परीक्षार्थियों की जांच की. महिला परीक्षार्थियों को दुपट्टे उतारकर आने की हिदायत दी तो बाहर दुपट्टे के ढेर लग गए. वही कई परीक्षार्थियों के हाथों पर राखी, धागे बंधे हुए थे, जिसे भी कैंची से काटा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद परीक्षार्थियों के एडमिशन कार्ड के साथ ही उनकी फोटो खींची गई. परीक्षार्थी के साथ मिलान के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष के लिए एंट्री मिली. 9 बजते ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए गए. इसके बाद किसी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं दी गई. पुलिस ओर प्रशासन के अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया. सुबह 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई जो दोपहर 12 बजे तक होगी. इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5.30 बजे तक आयोजित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news