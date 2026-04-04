आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा कल से, 19 केंद्रों पर 13 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Dungarpur News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा का बिगुल बज चुका है. डूंगरपुर जिले में कल यानी 5 अप्रैल और परसों 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 13,615 अभ्यर्थी खाकी पहनने का सपना लेकर परीक्षा में शामिल होंगे.

दो पारियों में होगी परीक्षा

परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्ट में किया जाएगा. बता दें कि प्रथम पारी में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होगा. द्वितीय पारी में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का प्रश्न पत्र आयोजित किया जाएगा.

कलेक्टर और एसपी का औचक निरीक्षण

परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए शनिवार को जिला कलेक्टर देशलदान और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. अधिकारियों ने केंद्र अधीक्षकों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी. फर्जी अभ्यर्थियों (Dummy Candidates) को रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र सक्रिय किया गया है. कलेक्टर ने केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था, उचित दूरी और प्रकाश व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण किया.

नकल करने वालों की अब खैर नहीं

जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी नकल करते हुए या अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. जिले भर में उड़न दस्ते (Flying Squads) सक्रिय कर दिए गए हैं, जो पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

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