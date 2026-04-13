पंचायतों में स्वच्छता को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सख्त, 80 VDO को नोटिस जारी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए स्वच्छता के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं. स्वच्छता के कार्य में लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, 30 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है, जबकि एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित भी किया गया है. इस कार्रवाई से ग्राम पंचायतों में हड़कंप मच गया है.
डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि गांवों में सड़क और नाली सफाई, सार्वजनिक स्थलों तथा सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है. इसमें घर-घर कचरा संग्रहण और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन भी शामिल है.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रत्येक माह के पहले और तीसरे सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके तहत अलग-अलग दिनों में 174 अधिकारियों की टीमों ने जिले की 353 पंचायतों का निरीक्षण किया था. जिसमें गांवों में मुख्य मार्ग, बाजार, बस स्टैंड, पर्यटक एवं ऐतिहासिक स्थलों की सफाई, लिगेसी वेस्ट हटाने, कचरा संग्रहण केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया.
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निरीक्षण के दौरान कुल 110 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था खराब पाई गई, जहां ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा नियमित सफाई कार्य नहीं करवाया जा रहा था. जिस पर जिला परिषद सीईओ ने 80 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, 30 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है, जबकि एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित भी किया गया है.
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