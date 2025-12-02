सागवाड़ा में विकास की स्पीड बढ़ेगी? विधायक डेचा ने दिए बड़े निर्देश

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकरलाल डेचा ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान सागवाड़ा और गलियाकोट ब्लॉक के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली. सागवाड़ा पंचायत समिति सभागार में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर क्षेत्र में होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा करना था.

धीमी प्रगति पर नाराजगी, दिए सख्त निर्देश

विधायक डेचा ने बैठक में विभागीय योजनाओं और विशेष रूप से बजट घोषणाओं के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली. समीक्षा के दौरान, उन्होंने कुछ कार्यों की धीमी गति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को इन बजट घोषणाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके.

बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हुई- विधायक ने उन पंचायतों के सम्बंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जहाँ मनरेगा कार्यों की स्वीकृति निकलने के बावजूद लेबर (मजदूरों) को नहीं लगाया जा रहा है. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त खाद समय पर उपलब्ध हो. सड़कों के निर्माण और पेच कार्य के संबंध में विधायक ने अधिकारियों को गुणवत्तायुक्त कार्य करवाने के सख्त निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दो वर्ष पूर्ण होने पर लोकार्पण की तैयारी

बैठक में विधायक डेचा ने राज्य सरकार के दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जा सके. विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण होने चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-