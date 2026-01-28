सागवाड़ा में सीवरेज के गड्ढों ने किया जीना मुहाल, लोगों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में RUIDP की कछुआ चाल और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है. वार्ड नंबर 22 के सैफिया स्कूल मोहल्ला निवासी पिछले एक साल से खुदी हुई सड़कों और कीचड़ के बीच नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं.बार-बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान न होने पर अब मोहल्लेवासियों ने आगामी चुनाव में 'मतदान बहिष्कार' का बिगुल फूंक दिया है.

स्कूली बच्चों पर भारी आफत

मोहल्लेवासियों का कहना है कि RUIDP ने सीवरेज लाइन के नाम पर सड़कों और नालियों को खोदकर छोड़ दिया है. जिससे घरों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है,और पूरा इलाका दलदल में तब्दील हो गया है. बता दें कि क्षेत्र में सैफिया स्कूल होने के कारण यहां छोटे बच्चों का दिनभर आते-जाते रहते हैं. कीचड़ और मलबे की वजह से आए दिन बच्चे फिसलकर चोटिल हो जा रहे हैं.

रमजान से पहले सड़क दुरुस्त करने की मांग

स्थानीय निवासियों ने बताया कि कुछ ही दिनों में रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है.इस दौरान नमाज के लिए मस्जिद जाना होता है,लेकिन सड़कों की वर्तमान हालत ऐसी है कि साफ-कपड़ों में मस्जिद तक पहुंचना भी असंभव है.लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी धार्मिक भावनाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनहीन बना हुआ है.

काम नहीं, तो वोट नहीं

लंबे समय से मिल रहे कोरे आश्वासनों से तंग आकर अब स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर कड़ा फैसला लिया है. मोहल्ले के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि रमजान शुरू होने से पहले सीवरेज कार्य पूरा कर सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया, तो वार्ड 22 का एक भी नागरिक मतदान केंद्र नहीं जाएगा.

पढ़ें डूंगरपुर जिले की एक और खबर…

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पिंडावल में कलेक्टर रात्रि चौपाल, एडीएम ने सुनी जन समस्या

डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिंडावल मुख्यालय पर कलेक्टर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया. चौपाल में एडीएम दिनेश चन्द्र धाकड़ ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना. चौपाल में ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल उपलब्ध करवाने, विद्यालय के लिए खेल मैदान का निर्माण करवाने, अतिक्रमण हटाने सहित अन्य परिवेदनाएं प्रस्तुत की. जिस पर एडीएम ने अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर दिए त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-