Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चितरी थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर शाहरुख को देशद्रोही नारे लगाने और स्कूल के बच्चों से ऐसे नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह घटना तब सामने आई जब गडा जसराजपुर गांव के स्थानीय लोगों ने ड्राइवर के इस कृत्य पर आक्रोश जताया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस अब ड्राइवर से पूछताछ कर रही है ताकि इस घटना के पीछे के कारणों और संभावित साजिश का पता लगाया जा सके.



जानकारी के अनुसार, चितरी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल की बस में ड्राइवर शाहरुख बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के दौरान उनके सामने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे देशद्रोही नारे लगाता था और बच्चों को भी ऐसा करने के लिए उकसाता था. यह बात तब उजागर हुई जब बस में बच्चों को छोड़ने आए कुछ परिजनों ने ड्राइवर को ऐसे नारे लगाते सुना. परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. स्कूल के प्रिंसिपल दीपक कुमार पंड्या ने तुरंत चितरी थाने में देशद्रोह की धाराओं के तहत शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.



डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में आरोपी ने नारे लगाने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. अभी तक पुलिस को उसके किसी विदेशी संगठन से जुड़े होने के सबूत भी नहीं मिले हैं. फिर भी, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रशासन से भी जवाबदेही की मांग की है.

यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को देशविरोधी गतिविधियों के लिए उकसाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि नैतिक रूप से भी घोर निंदनीय है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्कूल प्रबंधन ने भी इस मामले में पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी. पुलिस ने आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी.

