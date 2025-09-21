Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

शाहरुख ने लगाए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, स्कूल बस ड्राइवर ने बच्चों पर भी बनाया दबाव

Crime News: डूंगरपुर जिले के चितरी थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर शाहरुख को पुलिस ने देशद्रोही नारे लगाने और स्कूल के बच्चों से ऐसे नारे लगवाने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है. यह मामला तब प्रकाश में आया जब गडा जसराजपुर गांव के लोगों ने ड्राइवर के इस आपत्तिजनक कृत्य पर गुस्सा जाहिर किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 21, 2025, 06:23 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 06:23 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 7 जिलों में आज फिर येलो अलर्ट, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा करेगी अटैक
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 7 जिलों में आज फिर येलो अलर्ट, भयंकर बारिश के साथ तेज हवा करेगी अटैक

राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक
7 Photos
Bhangarh Fort

राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास
7 Photos
Rajasthani balushahi

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !
7 Photos
Travel Story

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !

शाहरुख ने लगाए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, स्कूल बस ड्राइवर ने बच्चों पर भी बनाया दबाव

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चितरी थाना पुलिस ने एक निजी स्कूल के बस ड्राइवर शाहरुख को देशद्रोही नारे लगाने और स्कूल के बच्चों से ऐसे नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह घटना तब सामने आई जब गडा जसराजपुर गांव के स्थानीय लोगों ने ड्राइवर के इस कृत्य पर आक्रोश जताया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस अब ड्राइवर से पूछताछ कर रही है ताकि इस घटना के पीछे के कारणों और संभावित साजिश का पता लगाया जा सके.


जानकारी के अनुसार, चितरी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल की बस में ड्राइवर शाहरुख बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के दौरान उनके सामने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे देशद्रोही नारे लगाता था और बच्चों को भी ऐसा करने के लिए उकसाता था. यह बात तब उजागर हुई जब बस में बच्चों को छोड़ने आए कुछ परिजनों ने ड्राइवर को ऐसे नारे लगाते सुना. परिजनों ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. स्कूल के प्रिंसिपल दीपक कुमार पंड्या ने तुरंत चितरी थाने में देशद्रोह की धाराओं के तहत शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.


डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. प्रारंभिक जांच में आरोपी ने नारे लगाने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. अभी तक पुलिस को उसके किसी विदेशी संगठन से जुड़े होने के सबूत भी नहीं मिले हैं. फिर भी, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रशासन से भी जवाबदेही की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को देशविरोधी गतिविधियों के लिए उकसाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि नैतिक रूप से भी घोर निंदनीय है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्कूल प्रबंधन ने भी इस मामले में पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी. पुलिस ने आम लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBanswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news