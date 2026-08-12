/क्या स्कूल पहुंचने से पहले खतरे में पड़ रही बच्चों की जान? जानें कैसे एक्सपायरी परमिट वाली जीप ने खोली पोल

Dungarpur News: डूंगरपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए गए विशेष जांच अभियान में स्कूल वाहनों की बड़ी लापरवाही सामने आई. शहर में स्कूल बस, जीप और ऑटो की जांच के दौरान कई वाहन तय सुरक्षा नियमों के खिलाफ चलते मिले. सबसे हैरान करने वाला मामला उस ऑटो का रहा, जिसमें सिर्फ 3 बच्चों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसमें 11 बच्चे ठूंसकर ले जाए जा रहे थे. कार्रवाई के दौरान 18 वाहनों के चालान काटे गए और 8 ऑटो-जीप जब्त किए गए. कुल 98,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

स्कूल वाहनों की अचानक हुई जांच

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने बुधवार सुबह शहर में विशेष जांच अभियान चलाया. कलेक्ट्री और कोर्ट के सामने समेत कई जगहों पर स्कूल बस, जीप, ऑटो और दूसरे निजी वाहनों को रुकवाकर जांच की गई. टीम ने ड्राइवरों के लाइसेंस, वाहन परमिट और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इंतजाम देखे.

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डूंगरपुर में स्कूल वाहनों की जांच के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई.

परमिट खत्म, फिर भी बच्चों को लेकर दौड़ रही थी जीप

जांच में एक स्कूल जीप का परमिट एक्सपायर मिला. इसके बावजूद जीप में बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था. इतना ही नहीं, वाहन में तय क्षमता से ज्यादा बच्चे भी बैठे हुए थे. टीम ने नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए वाहन के खिलाफ कार्रवाई की.

कई स्कूल बसों में इमरजेंसी गेट तक नहीं

जांच के दौरान कुछ स्कूल बसों में भी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई. कई बसों में इमरजेंसी गेट ही नहीं मिला. कुछ बसों में गेट तो लगा हुआ था, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे खोला नहीं जा सकता था. ऐसे में किसी हादसे या आपात स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.

3 की जगह ऑटो में बैठा दिए 11 बच्चे

अभियान के दौरान सबसे चौंकाने वाला मामला एक ऑटो में सामने आया. जिस ऑटो में सिर्फ तीन सवारियां बैठ सकती थीं, उसमें 11 बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा था. बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ बच्चे ड्राइवर की सीट के आसपास तक बैठे हुए थे. टीम ने ऑटो को तुरंत रुकवाया और कार्रवाई शुरू की.

18 वाहनों के चालान, 8 ऑटो-जीप जब्त

जिला परिवहन अधिकारी मनीष माथुर ने बताया कि अभियान के दौरान 18 स्कूल और निजी वाहनों के चालान काटे गए. वहीं बिना परमिट और ओवरलोड बच्चों को ले जा रहे 8 ऑटो और जीप जब्त किए गए. कार्रवाई के दौरान कुल 98,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

जांच टीम में ये अधिकारी रहे मौजूद

अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव किरण कुमार चौहान, डीटीओ मनीष माथुर, परिवहन निरीक्षक अभिषेक कुमार, ट्रैफिक इंचार्ज भैयालाल आंजना और भूपेंद्र कुमार सहित प्राधिकरण के निलेश मोदी मौजूद रहे. इस कार्रवाई का मकसद साफ है कि स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को सुरक्षित सफर मिले और वाहन संचालक नियमों की अनदेखी न करें.