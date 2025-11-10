Zee Rajasthan
डूंगरपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला! रात में कार पर पथराव, शीशे टूटे, सिर पर लगी चोट

Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा फाटक के निकट बीती रात को कार पर पथराव की घटना का मामला सामने आया है. पथराव से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार क्षतिग्रस्त हो गई है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 10, 2025, 08:46 AM IST | Updated: Nov 10, 2025, 08:46 AM IST

डूंगरपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला! रात में कार पर पथराव, शीशे टूटे, सिर पर लगी चोट

Dungarpur News: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिछीवाड़ा मार्ग पर बलवाड़ा फाटक के निकट बीती रात को कार पर पथराव की घटना का मामला सामने आया है. पथराव से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कार क्षतिग्रस्त हो गई है.

वहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरइन्फ्लुएंसर भी घायल हो गया है, जिसके बाद घायल अपना बचाव करते हुए कार से साथियों के साथ डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां चिकित्सकों की देखरेख में अब इलाज चल रहा है.

जानकारी अनुसार, गोठडा हाल मुकाम न्यू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 डूंगरपुर निवासी मेहुल पुत्र सूर्या प्रकाश चौबीसा अपने भाई यनिश चौबीसा और इनफ्लुएंसर ऋतिक राठौड़ ओर अन्य साथियों के साथ रविवार को अपनी कार से निजी काम के चलते रतनपुर गए थे.

कार का आगे और पीछे की तरफ शीशा टूट गया

रविवार देर रात कार से डूंगरपुर आ रहे थे तभी रास्ते में बलवाड़ा फाटक के पास कार रोक कर बाथरूम के लिए रुके तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेहुल चौबीसा के सिर पर लगा, जिससे सिर से खून बहने लगा. अचानक हुए पथराव से मेहुल कार की ओर भाग कर बैठा जैसे ही कार लेकर सभी निकलने लगे. तभी कार पर अचानक से पथराव शुरू हो गया, जिससे कार का आगे और पीछे की तरफ शीशा टूट गया.


सभी लोग अचानक हुई घटना से घबरा गए और साथी मेहुल को लेकर कार भागकर डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मेहुल के सिर पर दो टांके लिए और सर्जिकल वार्ड में भर्ती करवाया गया है. वही सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर जांच के जुट गई है.

