Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /dungarpur
  • /Good News: डूंगरपुर के जनजाति किसानों के लिए वरदान बनी ''सौर गंगा'', 1168 परिवारों को मिला निःशुल्क सोलर पंप का उपहार

Good News: डूंगरपुर के जनजाति किसानों के लिए वरदान बनी ''सौर गंगा'', 1168 परिवारों को मिला निःशुल्क सोलर पंप का उपहार

Solar Ganga Scheme: डूंगरपुर जिले के जनजाति किसानों के लिए ‘सौर गंगा’ योजना वरदान साबित हो रही है. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 1168 आदिवासी परिवारों को निःशुल्क सोलर पंप दिए गए हैं. इससे किसानों को बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी और उनकी सिंचाई व्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी. 
 

Edited byAnsh RajReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 21, 2026, 01:46 PM|Updated: Apr 21, 2026, 01:46 PM
Good News: डूंगरपुर के जनजाति किसानों के लिए वरदान बनी ''सौर गंगा'', 1168 परिवारों को मिला निःशुल्क सोलर पंप का उपहार
Image Credit:

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और दूरगामी सोच ने डूंगरपुर जिले के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की तस्वीर बदल दी है. राज्य सरकार की विशेष पहल के चलते पिछले दो वर्षों में जिले के 1168 जनजाति किसानों को ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' (कम्पोनेंट-बी) के तहत पूर्णतः निःशुल्क सोलर पंप वितरित किए गए हैं. बिजली के बिलों से मुक्ति और दिन में सिंचाई की सुविधा ने इन किसानों के जीवन में समृद्धि की नई ''गंगा'' प्रवाहित कर दी है.


डूंगरपुर जिला अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कृषि भूमि के लिए जाना जाता है. यहाँ के लघु एवं सीमांत जनजाति किसानों के लिए सिंचाई के पारंपरिक साधनों पर निर्भरता और बिजली की ''लुका-छिपी'' एक बड़ी चुनौती थी. आर्थिक तंगी के कारण ये किसान सोलर पंप की महंगी तकनीक अपनाने में असमर्थ थे. किसानों के इस दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री ने टीएसपी (TSP) क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान कर इसे पूरी तरह मुफ्त कर दिया. जिसके चलते कुसुम योजना में उन्हें एक भी रुपया खर्च किए बिना सौर ऊर्जा संयंत्र मिल रहे हैं.


उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी ने बताया कि योजना को जनजाति वर्ग के लिए सुलभ बनाने हेतु त्रिस्तरीय आर्थिक सहयोग दिया गया है| जिसमे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत मिलने वाला आधारभूत अनुदान के साथ उद्यानिकी आयुक्तालय की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रति पंप 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान और शेष बची कृषक हिस्सा राशि का भुगतान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया गया. इस समन्वय के कारण, जहाँ सामान्य श्रेणी के किसान को 3 HP के लिए लगभग 96,770 रुपये देने होते हैं, वहीं टीएसपी क्षेत्र के जनजाति किसान को यह संयंत्र शून्य लागत पर उपलब्ध कराया गया.

दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट


वर्ष कुल सौर संयंत्र स्थापना लाभान्वित जनजाति किसान
2024-25 239 229
2025-26 980 939

कुल योग 1219 1168


दिन में सिंचाई और रात की नींद से सुकून
निःशुल्क सोलर पंप लगने के बाद किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं | कुसुम योजना में निशुल्क लाभ मिलने से अब किसान रबी, खरीफ के साथ-साथ ''जायद'' की फसल भी आसानी से ले पा रहे हैं. पंप का संचालन सौर ऊर्जा से होने के कारण बिजली बिलों का बोझ खत्म हो गया है. वही किसानों को अब रात के अंधेरे में बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ता. दिन की रोशनी में निर्बाध पानी मिलने से पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. बिजली बिल शून्य होने से किसानों की बचत बढ़ी है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हो रही है.

बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस ''सोलर विजन'' ने न केवल डूंगरपुर के किसानों को आर्थिक संबल दिया है, बल्कि उन्हें आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की मुख्यधारा से जोड़ दिया है. शून्य लागत पर मिली यह सुविधा अब जनजाति परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित हो रही है. सौर ऊर्जा से लहलहाते ये खेत इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकार की नीतियां जन-कल्याण के भाव से प्रेरित हों, तो विकास की राह में पहाड़ भी बाधा नहीं बन सकते.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:कोटा MBS अस्पताल में ECG के दौरान विवाद, परिजनों ने मेडिकल स्टाफ से की मारपीट, सेवाएं ठपसागवाड़ा बाईपास पर पेड़ से टकराया डंपर, 3 घंटे की मशक्कत के बाद चालक का सुरक्षित रेस्क्यू13 साल बीतने के बाद भी अब तक अधूरी है देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत! भयंकर लू से जूझेंगे प्रदेश के ये शहर

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

सुबह-सुबह झटका! पेट्रोल-डीजल ने फिर किया खेल, जानें राजस्थान में तेल के ताजा रेट

700KM दूर बैठे प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र-छात्राओं का फूटा गुस्सा, स्कूल के गेट पर जड़ दिया ताला

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
rajasthan government project

About the Author

Ansh Raj

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी

फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी

Jaipur news
2

गर्मियों की छुट्टियां और ट्रेन में कंफर्म सीट! 25 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू, देखें पूरी लिस्ट

Summer Special Trains 2026
3

मशीनों के बीच अब खेल का मैदान, RICO एरिया में काम करो और बॉडी बनाओ!

Rajasthan news
4

Rajasthan Youth Congress Election: लोकसभा-विधानसभा के चुनाव में हारे दोनों नेता, अब संगठन चुनाव में आजमाएंगे अपनी किस्मत

Rajasthan Politics
5

KVS 3rd Lottery 2026: राजस्थान के जयपुर-जोधपुर समेत इन जिलों में लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें नाम

Rajasthan news