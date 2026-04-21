/Good News: डूंगरपुर के जनजाति किसानों के लिए वरदान बनी ''सौर गंगा'', 1168 परिवारों को मिला निःशुल्क सोलर पंप का उपहार

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और दूरगामी सोच ने डूंगरपुर जिले के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की तस्वीर बदल दी है. राज्य सरकार की विशेष पहल के चलते पिछले दो वर्षों में जिले के 1168 जनजाति किसानों को ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' (कम्पोनेंट-बी) के तहत पूर्णतः निःशुल्क सोलर पंप वितरित किए गए हैं. बिजली के बिलों से मुक्ति और दिन में सिंचाई की सुविधा ने इन किसानों के जीवन में समृद्धि की नई ''गंगा'' प्रवाहित कर दी है.



डूंगरपुर जिला अपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कृषि भूमि के लिए जाना जाता है. यहाँ के लघु एवं सीमांत जनजाति किसानों के लिए सिंचाई के पारंपरिक साधनों पर निर्भरता और बिजली की ''लुका-छिपी'' एक बड़ी चुनौती थी. आर्थिक तंगी के कारण ये किसान सोलर पंप की महंगी तकनीक अपनाने में असमर्थ थे. किसानों के इस दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री ने टीएसपी (TSP) क्षेत्र के लिए अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान कर इसे पूरी तरह मुफ्त कर दिया. जिसके चलते कुसुम योजना में उन्हें एक भी रुपया खर्च किए बिना सौर ऊर्जा संयंत्र मिल रहे हैं.



उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी ने बताया कि योजना को जनजाति वर्ग के लिए सुलभ बनाने हेतु त्रिस्तरीय आर्थिक सहयोग दिया गया है| जिसमे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत मिलने वाला आधारभूत अनुदान के साथ उद्यानिकी आयुक्तालय की ओर से अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रति पंप 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान और शेष बची कृषक हिस्सा राशि का भुगतान जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया गया. इस समन्वय के कारण, जहाँ सामान्य श्रेणी के किसान को 3 HP के लिए लगभग 96,770 रुपये देने होते हैं, वहीं टीएसपी क्षेत्र के जनजाति किसान को यह संयंत्र शून्य लागत पर उपलब्ध कराया गया.

दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट



वर्ष कुल सौर संयंत्र स्थापना लाभान्वित जनजाति किसान

2024-25 239 229

2025-26 980 939

कुल योग 1219 1168



दिन में सिंचाई और रात की नींद से सुकून

निःशुल्क सोलर पंप लगने के बाद किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं | कुसुम योजना में निशुल्क लाभ मिलने से अब किसान रबी, खरीफ के साथ-साथ ''जायद'' की फसल भी आसानी से ले पा रहे हैं. पंप का संचालन सौर ऊर्जा से होने के कारण बिजली बिलों का बोझ खत्म हो गया है. वही किसानों को अब रात के अंधेरे में बिजली आने का इंतजार नहीं करना पड़ता. दिन की रोशनी में निर्बाध पानी मिलने से पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. बिजली बिल शून्य होने से किसानों की बचत बढ़ी है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हो रही है.

बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस ''सोलर विजन'' ने न केवल डूंगरपुर के किसानों को आर्थिक संबल दिया है, बल्कि उन्हें आधुनिक और आत्मनिर्भर खेती की मुख्यधारा से जोड़ दिया है. शून्य लागत पर मिली यह सुविधा अब जनजाति परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित हो रही है. सौर ऊर्जा से लहलहाते ये खेत इस बात का प्रमाण हैं कि जब सरकार की नीतियां जन-कल्याण के भाव से प्रेरित हों, तो विकास की राह में पहाड़ भी बाधा नहीं बन सकते.

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