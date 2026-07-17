/सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यहां एक दामाद ने अपने ही ससुर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. हमले के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे ससुर के भतीजे को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उस पर भी वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. दोनों घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.



सोते हुए ससुर पर किया ताबड़तोड़ हमला

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पुलिस के अनुसार रघुनाथपुरा निवासी सुरेंद्र कोटड़िया अपने घर के पीछे बने आंगन में रात के समय सो रहे थे. इसी दौरान उनका दामाद वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के धारदार हथियार से हमला कर दिया. आरोपी ने सुरेंद्र पर लगातार कई वार किए, जिससे उनके पीठ, हाथ, पैर, कान और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके शरीर पर सात से आठ गहरे घाव पाए गए हैं. अचानक हुए इस हमले से परिवार और आसपास के लोग भी सकते में आ गए.



बीच-बचाव करने पहुंचे भतीजे पर भी किया वार

सुरेंद्र की चीख-पुकार सुनकर उनका भतीजा राहुल कोटड़िया मौके पर पहुंचा और हमलावर को रोकने का प्रयास किया. लेकिन आरोपी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने राहुल पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया. राहुल के पेट और पीठ पर गंभीर चोटें आईं. दोनों के घायल होने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने लगे. लोगों की भीड़ बढ़ती देख आरोपी वहां से फरार हो गया.



ग्रामीणों ने बचाई जान, अस्पताल में कराया भर्ती

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बिना देर किए दोनों घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने दोनों का तत्काल उपचार शुरू किया. अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर जरूर है, लेकिन उनका इलाज लगातार जारी है. परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की अपील की है.



ससुराल विवाद बना हमले की वजह

प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी और उसके ससुराल पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी पारिवारिक रंजिश के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया. हालांकि विवाद का वास्तविक कारण क्या था, इसका खुलासा अभी जांच के बाद ही हो सकेगा. पुलिस परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.



पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश जारी

वारदात की सूचना मिलते ही दोवड़ा थाना पुलिस के एएसआई भगवत सिंह और रमणलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए. आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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