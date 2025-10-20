दिवाली से पहले डूंगरपुर में पुलिस अलर्ट, असामाजिक तत्वों को चेतावनी, त्योहारी सीजन में फ्लैग मार्च

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में दिवाली के त्योहारी माहौल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर की सड़कों पर पैदल मार्च कर लोगों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया. साथ ही, असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

फ्लैग मार्च में एसपी मनीष कुमार के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अशोक कुमार, डीएसपी तपेंद्र मीणा, सीआई शैलेंद्र सिंह और कई अन्य पुलिस अधिकारी व जवान शामिल हुए. अतिरिक्त पुलिस बल और सशस्त्र जवानों की मौजूदगी ने मार्च को और प्रभावी बनाया.

यह मार्च गेपसागर की पाल से शुरू होकर नया शहर, पुराना अस्पताल चौराहा, सोनिया चौक, माणक चौक और दर्जीवाड़ा जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरा. पुलिस के पैदल मार्च को देखकर स्थानीय लोग आश्चर्यचकित रह गए. इस दौरान पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे आपसी सौहार्द और शांति के साथ दिवाली मनाएं. साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने का अनुरोध किया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

पुलिस के इस कदम से शहर में सुरक्षा का माहौल और मजबूत हुआ है, और लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह के साथ-साथ विश्वास भी बढ़ा है. पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.