/हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिला अस्पताल में 20 बेड का स्पेशल AC वार्ड तैयार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव के अलर्ट के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है. भीषण गर्मी और लू की संभावना को देखते हुए विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है. वहीं डूंगरपुर जिला अस्पताल में 30 बेड का स्पेशल एसी वार्ड भी तैयार किया गया है.

डूंगरपुर जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी अस्पतालों को हीट वेव के अलर्ट को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत अस्पतालों में मरीजों के लिए शुद्ध पेयजल, आपातकालीन किट में ओआरएस, ड्रिप सेट, ब्लीचिंग पाउडर और वार्डों में पर्याप्त कूलर व पंखों सहित सभी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

इसके साथ हीं गर्मी के प्रकोप को देखते हुए डूंगरपुर जिला अस्पताल प्रबंधन ने विशेष तैयारी की है. हीटवेव से ग्रसित मरीजों के त्वरित और बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में 20 बेड का एक स्पेशल एसी वार्ड तैयार किया गया है.

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लू की चपेट में आने वाले मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए मेडिकल स्टाफ को भी तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय बेवजह बाहर न निकलें और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करें.

