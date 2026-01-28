Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विजय सिंह बैंसला का सरकार पर हमला, एक देश में दो निशान नहीं, फिर आरक्षण में दो नियम क्यों?

Dungarpur News: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय सिंह बैंसला ने कहा कि एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते है. वही ही एक जाति, एक है समाज या वर्ग में 2 तरह के मापदंड भी नहीं हो सकते हैं.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 28, 2026, 05:40 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 05:40 PM IST

Trending Photos

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी
9 Photos
rajasthan vidhan sabha budget session

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!
7 Photos
rajasthan weather Update

राजस्थान में बारिश और ओलों के बीच कोहरे का अलर्ट, इस दिन फिर से बरस सकते हैं बादल!

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान
7 Photos
Rajasthan project

जयपुर के लोगों को रेलवे देगा ये दो बड़ी सौगातें! सफर होगा आसान

आखिर क्या हैं UGC के नए नियम? करणी सेना और राजनीतिक पार्टियों ने राजस्थान में दी आंदोलन की चेतावनी!
8 Photos
UGC New Guidelines 2026

आखिर क्या हैं UGC के नए नियम? करणी सेना और राजनीतिक पार्टियों ने राजस्थान में दी आंदोलन की चेतावनी!

विजय सिंह बैंसला का सरकार पर हमला, एक देश में दो निशान नहीं, फिर आरक्षण में दो नियम क्यों?

Dungarpur News: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय सिंह बैंसला डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे. अपने दौरे के दौरान सागवाड़ा में विजय सिंह बैंसला मीडिया से रूबरू हुए. इस मौके पर बैंसला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संविधान में जब आरक्षण लागू होता है तो कोई क्षेत्र वाइज, लोकेशन, कास्ट वाइज भेदभाव नहीं होता है लेकिन अफसोस इस बात का है कि टीएसपी एरिया में 2013 से ओबीसी, एमबीसी ओर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से वंचित रखा गया.

एक है समाज या वर्ग में 2 तरह के मापदंड नहीं हो सकते

विजय सिंह बैंसला ने कहा कि राजस्थान का ये क्षेत्र औपचारिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है. एमबीसी, ओबीसी ओर ईडब्ल्यूएस का जो व्यक्ति जयपुर में रहता है. उसके पास कार हो सकती है. बाइक, स्कूटर या कोई भी संसाधन हो सकता है. पक्का घर हो सकता है. वो आरक्षण के लिए हकदार है लेकिन यहां टीएसपी में पिछड़े इलाके में रहने वाला एमबीसी, ओबीसी ओर ईडब्ल्यूएस के आदमी को आप कैसे कह सकते है कि वह सक्षम है. आरक्षण का हकदार नहीं है, जैसे एक देश में 2 निशान नहीं हो सकते है. वही ही एक जाति, एक है समाज या वर्ग में 2 तरह के मापदंड भी नहीं हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

टीएसपी 45 प्रतिशत आरक्षण एसटी को दिया हुआ है. 5 प्रतिशत एससी को दिया है. ये अच्छी बात है. पिछड़ों को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं चाहते लेकिन अनारक्षित जो 50 पर्सेंट आरक्षण है. उसमें एमबीसी ओबीसी ओर ईडब्ल्यूएस को दिया है वह तो दो. आज के समय में राजस्थान में 64 प्रतिशत आरक्षण लागू है और आप कह रहे है 50 पर्सेंट से ऊपर आरक्षण नहीं करेंगे तो ये हो क्या रहा है?

उन्होंने कहा कि टीएसपी क्षेत्र में 45 फीसदी आरक्षण एसटी वर्ग के लिए और 5 फीसदी एससी वर्ग के लिए है. वहीं, 50 फीसदी अनारक्षित है. ऐसे में उन्होंने सरकार से टीएसपी क्षेत्र में अनारक्षित 50 फीसदी में प्रदेश में लागू ओबीसी वर्ग के 21 फीसदी आरक्षण का 10.50 फीसदी, एमबीसी के 5 फीसदी का 2.50 फीसदी और ईडब्ल्यूएस के 10 फीसदी का 5 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

ओबीसी जनसंख्या वाले गांवों में भी रिजर्वेशन नहीं
ओबीसी का पंचायत चुनाव में जो रिजर्वेशन है वह टीएसपी में नहीं मिल रहा है जबकि टीएसपी के बहुत से गांव जिसमें 99% जनसंख्या ओबीसी की है. वहां भी उन्हें रिजर्वेशन से सालों से वंचित रखा जा रहा है. आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी तो पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं दिया तो आगामी पंचायत, नगर निकाय के चुनाव में आज टीएसपी का ओबीसी एमबीसी चुनाव में रिजर्वेशन से वंचित रह जाएगा. वह 5 साल और पीछे रह जाएगा, जब हमने एमबीसी का आरक्षण राजस्थान में लागू कराया था तब पूरे राजस्थान के लिए लागू कराया था लेकिन टीएसी में एमबीसी को लाभ नहीं मिला यह बड़ी ही शर्म की बात है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news