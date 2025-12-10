Zee Rajasthan
प्लॉट रजिस्ट्री को लेकर डूंगरपुर में उलझन, वकीलों और डीड राइटर ने सौंपा ज्ञापन

प्लॉट रजिस्ट्री को लेकर पूरे राजस्थान में इस तरह की असंमजस की स्थिति सामने आई थी, जिसे संबंधित अधिकारियों ने दूर कर दिया है,लेकिन डूंगरपुर कार्यालय में स्थिति जस की तस बनी हुई.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 10, 2025, 03:13 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 03:13 PM IST

प्लॉट रजिस्ट्री को लेकर डूंगरपुर में उलझन, वकीलों और डीड राइटर ने सौंपा ज्ञापन

Dungarpur News : राजस्थान कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान की ओर से भूखंड पंजीयन को लेकर जारी एक सर्कुलर के असमंजस से डूंगरपुर जिले के पंजीयन कार्यालय में भूखंडो के पंजीयन का काम ठप हो गया है.

इधर भूखंड पंजीयन का कार्य ठप होने से परेशान अधिवक्ता, डीड राइटर व लोगो ने डीआईजी स्टाम्प मुद्रांक बांसवाडा को डूंगरपुर जिले के दौरान ज्ञापन सौंपे है. वही ज्ञापन में जारी सर्कुलर की असमंजस की स्थिति स्पष्ट करते हुए पंजीयन के कार्य को सुचारू करने की मांग की है.

ज्ञापन में बताया कि बताया कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान की ओर से जारी पत्र आदेश के बाद डूंगरपुर में असमंजस की स्थिति बन गई है. उन्होंने बताया कि जारी सर्कुलर के अनुसार डूंगरपुर उप पंजीयक कार्यालय ने नगरपरिषद, तहसील व उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश एवं पट्टा विलेख के साथ जारी कर्ता विभाग व पंचायत से विक्रय करने की एनओसी लाने की अनिवार्यता कर दी है.

इससे भूखण्ड विक्रय करने पर उप पंजीयक कार्यालय डूंगरपुर में पंजीयन नहीं हो रहा है. भूखण्ड से संबंधित पंजीयन का कार्य ठप हो गया है. आमजन को अनावश्यक विलंब और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

वही पूरे राजस्थान में इस तरह की असंमजस की स्थिति सामने आई थी, जिसे संबंधित अधिकारियों ने दूर कर दिया है,लेकिन डूंगरपुर कार्यालय में स्थिति जस की तस बनी हुई है. अधिवक्ता, डीड राइटर, प्रॉपर्टी मालिकों, स्थानीय नागरिकों ने उप पंजीयन अधिकारी को स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी कर असमंजस की स्थिति को दूर करने की मांग की है.

