डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा! प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की गेपसागर झील में डूबकर मौत

Dungarpur News: शहर में बादल महल रिंग रोड पर एक कार गेपसागर झील में उतर गई. हादसे में कार सवार एक युवक की डूबने से मौत हो गई. इकलौता बेटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही था जबकि कार सवार 2 युवकों को लोगों ने बचा लिया. हादसा एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है.

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, रोशन (26) पुत्र भगवती शंकर हरसोत निवासी पिंडावल डूंगरपुर शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. वह इकलौता बेटा था. उसकी 2 बहने हैं. रोशन हरसोंत सोमवार शाम के समय लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था.

उसी समय उसके 2 दोस्त कार लेकर आए और उसे अपने साथ घूमने के लिए ले गए. तीनों दोस्त घूमते हुए देर रात को गेपसागर के बादल महल रिंग रोड पहुंचे. रात के अंधेरे में अचानक एक बाइक सामने आ गई. उसे बचाने के चक्कर में कार झील में उतर गई. घटना के बाद रिंग रोड पर घूम रहे युवा ओर लोग दौड़कर पहुंचे. कार में सवार 2 युवकों को लोगों ने बचा लिया जबकि रोशन हरसोत की मौत हो गई.

शव की बाहर निकलने के बाद उसे डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. वही घटना की सूचना पर देर रात को परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद से परिवार के लोग फुट फूटकर रो रहे हैं. वही पुलिस अब घटना को लेकर जांच कर रही है.

