/शिक्षकों के तबादलों और जर्जर स्कूलों को लेकर BPVM का प्रदर्शन, राष्ट्रपति-राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा (BPVM) ने डूंगरपुर जिले से शिक्षकों के तबादलों और जिले के जर्जर स्कूल भवनों के मुद्दे के साथ दिल्ली जंतर-मंतर पर युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शहर में रैली निकाली. वहीं कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया. इस मौके पर डूंगरपुर एसडीएम को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बीपीवीएम ने राजनैतिक द्वेषता से किए गए शिक्षकों के तबादले निरस्त करने, जर्जर स्कूलों के हालत सुधारने व नीट पेपर लीक मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.
BPVM के बैनर तले युवाओं ने निकाली रैली
भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा (BPVM) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तुषार परमार के नेतृत्व में विद्यार्थी व युवा एसबीपी कॉलेज पर एकत्रित हुए. इसके बाद बीपीवीएम के बैनर तले युवाओं ने जनैतिक द्वेषता से किए गए शिक्षकों के तबादले निरस्त करने, जर्जर स्कूलों के हालत सुधारने व नीट पेपर लीक मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली निकाली.
रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची. जहां युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस मौके पर बीपीवीएम छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष तुषार परमार ने आरोप लगाया कि डूंगरपुर जिले से राजनैतिक द्वेषता के चलते बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं, जिससे जिले की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो गई है.
कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि जिले के कई सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है. बारिश के मौसम में इन स्कूलों में हादसे की आशंका और बढ़ गई है.
एसडीएम को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन
इस मौके पर उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में चल रहे युवाओं के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर विरोध भी जताया. इधर धरना प्रदर्शन के बाद बीपीवीएम ने डूंगरपुर एसडीएम को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बीपीवीएम ने राजनैतिक द्वेषता से किए गए शिक्षकों के तबादले निरस्त करने, जर्जर स्कूलों के हालत सुधारने व नीट पेपर लीक मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. वहीं इन समस्याओं का समाधान नहीं करने पर जिलेभर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
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