सुदर्शन चक्र में फंसे 200+ बदमाश, कोई पागल बना, कोई साधु, लेकिन पुलिस के जाल से नहीं बचे, छिपने के सारे हथकंडे फेल

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से सालों से फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 200 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. विभिन्न मामलों में फरार आरोपी वर्षों से बहरूपिए सहित अन्य वेश धारण कर, नाम बदलकर, पागल बनकर पुलिस को गच्चा दे रहे थे. वहीं कई स्थानों पर अपराधियों को घेरने के लिए पुलिस को भी भेस बदल कर जाना पड़ा.

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि डूंगरपुर जिले के दर्ज विभिन्न मामलों में सैकड़ों अपराधी फरार चल रहे थे. कुछ अपराधी महीनों तो कई सालों से पुलिस को चकमा दे रहे थे. ऐसे में इन फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान चलाया. अभियान के तहत पुलिस की विशेष टीमें गठित की गईं और इन टीमों ने सूचना संकलन और तकनीक की सहायता से फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करते हुए 200 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ लिया है.

क्या है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र

ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत पुलिस फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए सूचना संकलन और तकनीक का इस्तेमाल कर रही है. पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं जो फरार अपराधियों की लोकेशन ट्रेस कर रही हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रही हैं. इस अभियान के तहत अब तक 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस की मास्टर स्ट्रैटजी

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी ढोदर निवासी शंकर पुत्र मोहननाथ वादी 30 वर्षों से दुष्कर्म के मामले में फरार था. पुलिस से बचने के लिए पागल की तरह जीवन बसर कर रहा था. इस पर पुलिस की टीम ने चाय वाला, सब्जी वाला और मजदूर बनकर उसको गिरफ्तार किया. वहीं, सलीम उर्फ रियाज पुत्र फतेह मोहम्मद पिंजरा भी शराब तस्करी के मामले में फरार था. जो कि अपना नाम सलीम से रियाज बनकर ओर सभी दस्तावेज बदलवाकर रह रहा था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. इसी तरह आरोपी हैदली अली निवासी जावरा भी पिछले 14 वर्षों से अपना नाम ओर ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता फिर रहा था पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है. पुलिस की टीम ने नीमच निवासी प्रमोद पुत्र बीरबल को 25 वर्ष बाद गिरफ्तार किया है. जो बार बार अपना निवास बदलकर रह रहा था . इसके अलावा पुलिस टीम ने 26 वर्ष से फरार आरोपी धुलिया उर्फ आलम सिंह को भी गिरफ्तार किया है.

