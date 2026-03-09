Zee Rajasthan
क्या था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड ? मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पत्नी की आत्मदाह की चेतावनी

Sukhdev Singh Gogamedi Murder Case: राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व उनकी पत्नी शीला गोगामेड़ी ने सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 09, 2026, 01:46 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 01:46 PM IST

क्या था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड ? मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पत्नी की आत्मदाह की चेतावनी

Sukhdev Singh Gogamedi Murder Case: राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व उनकी पत्नी शीला गोगामेड़ी ने सरकार और जांच एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हत्याकांड के 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने 29 मार्च को जयपुर में महापड़ाव करते हुए सीएम हाउस के घेराव करने और पत्नी शीला गोगामेड़ी ने आत्मदाह करने की चेतावनी सरकार को दी है.

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी अध्यक्ष व स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला गोगामेड़ी आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर पहुंची. इस दौरान आसपुर में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, संभाग अध्यक्ष बांसवाड़ा रणजीत सिंह फतेहपुरा और डूंगरपुर जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह मौजूद रहे.

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शीला गोगामेड़ी ने सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड की एनआईए की जांच पर असंतोष जताते हुए इसे ''फर्जी'' करार दिया और आरोप लगाया कि एजेंसी ने अब तक केवल दिखावे के लिए कुछ लोगों को पकड़ा है. गोगामेड़ी की पत्नी ने मांग की है कि मामले की जांच एनआईए से लेकर एजीटीएफ को सौंपी जाए.

उन्होंने कहा कि आज भी बदमाश गोगामेड़ी का नाम लेकर व्यापारियों और आम लोगों से करोड़ों की रंगदारी मांग रहे हैं, जिसे प्रशासन रोकने में नाकाम रहा है. उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि कुछ अपराधियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी आज भी फरार चल रहे हैं, जो की पकड़ से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 29 मार्च को जयपुर में ''महा पड़ाव'' डाला जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला, तो वे वहीं आत्मदाह कर लेंगी.

