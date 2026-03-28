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डूंगरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, 9 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dungarpur Crime: डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा बियोला गांव में 9 साल के मासूम एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला. बड़ा भाई उसे ढूंढते हुए आया तो फंदे पर लटका देख चिल्लाया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 28, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 03:31 PM IST

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डूंगरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, 9 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Dungarpur Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा बियोला गांव में 9 साल के मासूम एक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका मिला. बड़ा भाई उसे ढूंढते हुए आया तो फंदे पर लटका देख चिल्लाया. लोग दौड़कर आए और फंदे से उतारकर डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया.

मासूम चौथी कक्षा में पढ़ता था और मां अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद पास के दूसरे गांव में गेहूं की सफाई करने के लिए गई थी. शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है. बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मांडवा बियोला निवासी सरोज कलासुआ ने बताया कि उसका 9 वर्षीय पोता निकुल पुत्र सोहन कलासुआ गांव के ही मां बाड़ी केंद्र में चौथी कक्षा में पढ़ता है.

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आज शनिवार सुबह मां हंसा अपने दोनों बेटे 9 वर्षीय निकुल ओर बड़े बेटे 11 वर्षीय अंकित को चाय नाश्ता और चावल खिलाने के बाद पड़ोस के गांव हथौड़ में गेहूं की सफाई करने गई थी. दोनों बच्चे अपनी दादी सरोज के साथ घर पर थे, जबकि दादा नानूराम मांडवा भैरा भाई स्कूल में खाना बनाने का काम करते हैं. वे स्कूल चले गए थे.

निकुल के पिता गुजरात में हीरा (डायमंड कारीगर) है. मां के जाने के कुछ देर बाद ही वह घर के पास एक बबूल के पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटका मिला. बड़ा भाई अंकित ने उसे पेड़ से लटका देखकर चिल्लाया, तो आसपास के लोग दौड़कर आए.

मां और दादा भी वापस घर आ गए. उसे तुरंत फंदे पर देखकर उतारा और डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद निकुल को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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