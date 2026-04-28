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खेत में काम कर रहे किसान की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में खेत में मूंग की फसल की सिंचाई कर रहे एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Apr 28, 2026, 02:56 PM|Updated: Apr 28, 2026, 02:56 PM
खेत में काम कर रहे किसान की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच शुरू
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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सरोदा थाना क्षेत्र के बलरामपुर गांव में अपने खेत में मूंग की फसल की सिंचाई कर रहे एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने किसी जहरीले जीव के काटने से मौत होने की आशंका जताई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले के अनुसार, बलरामपुर निवासी मानेंग आज अपने खेत पर मूंग की फसल को पानी देने के लिए गया था. सिंचाई के दौरान अचानक उन्हें चक्कर आया और वे खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े. पास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसानों ने जब उन्हें अचेत अवस्था में देखा, तो तुरंत उनके परिजनों को सूचित किया और उन्हें घर पहुंचाया.

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परिजन आनन-फानन में मानेंग को लेकर सागवाड़ा अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गहन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. किसान की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का कहना है कि खेत में काम करने के दौरान किसी अज्ञात जहरीले जीव ने उन्हें काट लिया होगा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और जान चली गई.

घटना की सूचना मिलते ही सरोदा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने मृतक के शव को सागवाड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. थाना पुलिस ने बताया कि मर्ग दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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