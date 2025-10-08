मंत्री जी गृह जिले डूंगरपुर में टीएडी हॉस्टल्स में बच्चों के लिए कब तक उधार की थाली ?

Dungarpur News : डूंगरपुर में सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भंडार की ओर से टेंडर नहीं किये जाने से जहां छात्रावासों के अधीक्षक अपनी जेब या उधारी पर छात्रावासों के बच्चों को भोजन की व्यवस्था कर रहे है. वही छात्रावासों के अधीक्षकों को मई माह से उनके बिलों का भुगतान भी टीएडी विभाग नहीं अभी तक नहीं किया है. ऐसे में छात्रावासो के अधीक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

डूंगरपुर जिले में 65 जनजाति छात्रावास

डूंगरपुर जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 65 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है. इन छात्रावासों में खाद्यान्न सामग्री आपूर्ति की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भण्डार को दी गई है, लेकिन उपभोक्ता भण्डार की ओर से खाद्यान्न सामग्री के टेंडर नहीं किये है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर उपभोक्ता भंडार के टेंडर नहीं होने से छात्रावासों के अधीक्षकों की ओर से अपने स्तर पर या तो अपनी जेब से या उधारी पर छात्रावासों में खाद्यान्न सामग्री लाकर बच्चो को खाना खिलाया जा रहा है. जिसमें छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियो के लिए राशन सामग्री, दूध, सब्जी आदि की व्यवस्था करवाता है और मैस संबंधी खर्च का बिल विभाग को भिजवाता है और उसके बाद भुगतान किया जाता है. लेकिन डूंगरपुर जिले के 65 छात्रावासों में टीएडी विभाग की ओर से मई माह से किसी भी बिल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. ऐसे में छात्रावासों के अधीक्षको पर उधारी के चलते लाखों का कर्जा हो गया है.

बिजली के बिल भी जेब से या उधार लाकर पड़ रहा भरना

छात्रावासों के अधीक्षकों कहना है कि छात्रावासों में मैस का खर्च उधारी पर चल रहा है. इसके साथ बिजली के बिल के भुगतान की भी बड़ी समस्या है. विभाग की ओर से बिजली के बिलों का भुगतान भी समय नहीं किया जा रहा है. अधीक्षकों को अपनी जेब या उधार पैसे लाकर बिजली का बिल भरना पड़ रहा है. ऐसे में उन्हें छात्रावासों का संचालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

टीएडी विभाग के उपायुक्त बोले, बिल आगे भिजवाए, लेकिन बजट नहीं होने से अटका भुगतान

इधर जब छात्रावासों के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं होने का सवाल डूंगरपुर जिले के टीएडी विभाग के उपायुक्त से किया गया , तो उन्होंने भी स्वीकार की लम्बे समय से बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है. स्थानीय विभाग की ओर से बिल तैयार करके इसीएस के लिए भिजवाए दिए गए है, लेकिन बजट नहीं होने से बिलों के भुगतान में देरी हो रही है. बजट आते ही भुगतान कर दिया जाएगा. इसके साथ ही उपायुक्त ने उपभोक्ता भण्डार की ओर से अभी तक खाद्यान्न सामग्री के टेंडर नहीं होने से समस्या आने के बारे में बताया.

स्थानीय उपभोक्ता भंडार ने एक बार लगाया था टेंडर लेकिन उच्चाधिकारियों ने किया निरस्त

इधर जब टीएडी छात्रावासों में खाद्यान्न सामग्री को लेकर डूंगरपुर उपभोक्ता भण्डार के अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा की अगस्त माह में उनके द्वारा टेंडर लगाया गया था, लेकिन सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों ने टेंडर खुलने के एक दिन पहले बिना किसी कारणों के टेंडर को निरस्त कर दिया. वही नए टेंडर को लेकर अभी तक कोई नए आदेश नही मिले है. आदेश मिलने के बाद ही नए टेंडर लगाये जायेंगे.

टीएडी विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी खुद डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री

बहरहाल डूंगरपुर जिले में टीएडी विभाग और सहकारिता विभाग की लापरवाही की वजह से टीएडी के छात्रावासों में मज़बूरी में छात्रावास अधिक्षकों को उधारी की थाली परोसी जा रही है. लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है ये है कि टीएडी विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी खुद डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री है. खैर अब देखने वाली बात होगी की उपभोक्ता भंडार की ओर खाद्यान्न सामग्री के लिए नए टेंडर कब तक लगाए जाते है और टीएडी विभाग की ओर से बकाया बिल का भुगतान कब तक हो पाता है .

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-