/शिक्षकों के तबादले वापस नहीं हुए तो स्कूलों पर लगेंगे ताले, बीएपी का अल्टीमेटम

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शहर की एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीएपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में राजनीतिक द्वेष और मनमाने तरीके से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है. पार्टी का कहना है कि इन तबादलों से कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. बीएपी ने सरकार से तत्काल इन तबादलों को निरस्त करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी है.



अनुसूचित क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

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बीएपी के जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार ने बिना किसी ठोस और पर्याप्त कारण के शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया है. उनका आरोप है कि विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों को निशाना बनाया गया है, जिससे वहां की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत लिए गए फैसलों से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. उनका कहना था कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण नियमित पढ़ाई बाधित हो गई है.



महिला और दिव्यांग शिक्षकों के तबादलों पर जताई आपत्ति

अनुतोष रोत ने कहा कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के भी स्थानांतरण कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन तबादलों में मानवीय और प्रशासनिक पहलुओं की अनदेखी की गई है. बीएपी का कहना है कि इन फैसलों से केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी प्रभावित हुए हैं. कई स्थानों पर अभिभावकों और ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है.



आंदोलन और स्कूलों पर ताले लगाने की चेतावनी

बीएपी नेताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही विवादित तबादलों को निरस्त कर शिक्षकों को उनके पूर्व पदस्थापन पर नहीं भेजा गया तो पार्टी सड़क से लेकर स्कूलों तक व्यापक आंदोलन करेगी. अनुतोष रोत ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों पर ताले लगाए जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा प्रशासन की होगी. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राजनीतिक कारणों से लिए गए फैसलों को वापस लेकर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए.



स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

पत्रकार वार्ता के दौरान बीएपी के सामान्य वर्ग प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने झालावाड़ हादसे का उल्लेख करते हुए स्कूल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद विद्यालयों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्य नहीं हुए. उनका आरोप था कि केवल कागजी कार्रवाई कर बजट खर्च दिखा दिया गया, जबकि कई विद्यालय आज भी जर्जर स्थिति में हैं. उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में सरकार को स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए. पत्रकार वार्ता में बीएपी के राष्ट्रीय सदस्य दिनेश रोत, अरविंद रोत सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. बीएपी ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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