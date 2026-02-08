डूंगरपुर में घटा अपराधों का ग्राफ, वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में आई 17 फीसदी की कमी

Dungarpur Crime Rate: आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में अपराधों की रोकथाम में पुलिस कामयाब रही है. डूंगरपुर जिले में वर्ष 2025 में वर्ष 2024 के मुकाबले 17 फीसदी अपराधों का ग्राफ कम हुआ है. पुलिस के चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन के चलते चोरी, नकबजनी, लूट, दुष्कर्म और महिला अपराधों की संख्या में काफी कमियां आई हैं.

डूंगरपुर जिले में एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर जिले में अपराधों में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चला रखे है. इन्हीं ऑपरेशन की वजह से डूंगरपुर जिले की क्राइम रेट में कमी देखने को मिली है. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अपराधों की रोकथाम को लेकर सख्त कार्रवाई की गई. इसका असर ये हुआ कि 2024 के मुकाबले 2025 में 17 फीसदी तक अपराधों का ग्राफ घटा है.

इसमें हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, अपहरण, रैप, बलवा, नकबजनी, चोरी के अलावा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में वारदाते हुई है. 2024 में डूंगरपुर जिले में 2 हजार 551 वारदातें रिकॉर्ड हुई. जबकि 2025 में क्राइम ग्राफ में 17 पर्सेंट की कमी आई और 2 हजार 107 केस रजिस्टर्ड हुए.

हत्या बढ़ी तो चोरी, नकबजनी व लूट और अन्य वारदाते घटी

डूंगरपुर में क्राइम रेट के आंकड़ों पर गौर करें, तो वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में केवल हत्या की वारदात में इजाफा हुआ है. वर्ष 2024 में हत्या की जहां 28 घटना हुई थी. वहीं वर्ष 2025 में ये आंकड़ा 30 रहा, जबकि हत्या के प्रयास में वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में 35 फीसदी की कमी देखी गई है. इधर 2024 में डूंगरपुर में चोरी की 178 वारदाते हुई थी. वहीं 2025 में ये वारदातें घटकर 130 रह गई. करीब 26.96 फीसदी तक चोरियों में कमी आई.

इसी तरह नकबजनी में भी वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में करीब 18 फीसदी तक कमी आई है. वर्ष 2024 में नकबजनी की 89 और वर्ष 2025 में 78 वारदातें हुई हैं. इसके साथ ही लूट की बात करें, तो वर्ष 2024 में लूट की 41 घटनाएं सामने आई थी. वहीं वर्ष 2025 में ये घटकर 23 रह गई. ऐसे में लूट की वारदातों में भी 43.90 फीसदी की कमी आई है.

अपहरण, दुष्कर्म व महिला अपराधो में भी आई कमी

डूंगरपुर जिले की बेहतर पुलिसिंग के चलते डूंगरपुर जिले में वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में अपरहण, दुष्कर्म व महिला संबंधी अपराधों का भी ग्राफ कम हुआ है. सबसे ज्यादा कमी रैप की घटनाओं में देखी गई. 2024 में रैप की 58 घटनाएं हुई थी, जबकि 2025 में 27 वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं. ऐसे में 53.44 फीसदी की कमी रैप के मामलों में आई है. वहीं बात अपहरण के मामलों की करें, तो वर्ष 2024 में अपहरण के 326 प्रकरण दर्ज हुए थे. जबकि वर्ष 2025 में ये आंकड़ा 233 रहा.

ऐसे में वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में 28.52 फीसदी अपहरण के मामले कम दर्ज हुए. महिला अपराध के ग्राफ को देखें, तो इसमें भी गिरावट आई है. वर्ष 2024 में महिला अपराध से जुड़े 588 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में घटकर ये मामले 425 रह गए और 27.72 फीसदी की कमी महिला अपराधों में भी दर्ज की गई. वहीं बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में 2024 में 1 हजार 748 केस दर्ज हुए थे. वहीं 2025 में 1 हजार 525 केस रिकॉर्ड हुए हैं.

विभिन्न ऑपरेशंस व जागरूकता के साथ सख्ती से लिया काम- एसपी

एसपी मनीष कुमार ने कहा कि क्राइम रेट में कमी एक अच्छे संकेत हैं. इसके लिए समन्वित प्रयास किए गए. स्कूलों से लेकर सड़क पर जागरुकता अभियान चलाया गया. खासकर युवाओं को अपराध मुक्त होने के लिए प्रेरित किया गया. वहीं कई जगह पर सख्ती भी की गई. अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई प्रकार के ऑपरेशंस चलाए गए.

समय-समय पर अभियान के माध्यम से बदमाशों को पाबंद किया. जिससे वारदातों की रोकथाम में मदद मिली. एसपी ने कहा कि अपराधों पर रोकथाम के लिए आगे भी इसी प्रकार के प्रयास आमजन के सहयोग से किए जायेंगे.

बहरहाल, डूंगरपुर जिले के एसपी मनीष कुमार की बेहतर पुलिसिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए डूंगरपुर पुलिस ने डूंगरपुर जिले में अपराधिक ग्राफ को कम करने का प्रयास किया है. डूंगरपुर में अपराधों की कमी के पीछे पुलिस की सख्त कार्रवाई ओर लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान व ऑपरेशंस को कारण माना जा रहा है.

